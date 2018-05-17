Apple повернеться до використання "небезпечної" функції
Компанія Apple може повернутися до використання Touch ID, який значно поступається в безпеці функції Face ID, яку представили в iPhone X.
Про це повідомляє Phone Arena.
Коли компанія Apple представляла iPhone X, зі сцени повідомили, що ймовірність спрацьовування системи сканування осіб Face ID на іншу людину становить мільйон до одного. У випадку зі сканером відбитків пальців Touch ID цей показник знижується до 50 тисяч. Незважаючи на те що Touch ID явно поступається Face ID в безпеці, за смловами представників Apple, компанія може знову повернутися до використання цієї технології/
Згідно з новою інформацією, Apple працює над розробкою ультразвукового сканера відбитків пальців. На відміну від оптичного методу, який використовує відбите світло для зчитування форми відбитка пальця і зіставлення його із збереженим малюнком, нова технологія заснована на ультразвукових хвилях для зчитування дрібних деталей шкіри.
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За словами інсайдерів, Apple планує використовувати вбудовані в дисплей сканери відбитків пальців в майбутніх поколіннях iPhone. Проте, швидше за все, впровадження цієї технології відбудеться вже з наступного року, якщо не пізніше. Можливо, таким чином Apple має намір зробити повністю безрамковий смартфон без вирізу.