Apple повернеться до використання "небезпечної" функції

Компанія Apple може повернутися до використання Touch ID, який значно поступається в безпеці функції Face ID, яку представили в iPhone X.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Коли компанія Apple представляла iPhone X, зі сцени повідомили, що ймовірність спрацьовування системи сканування осіб Face ID на іншу людину становить мільйон до одного. У випадку зі сканером відбитків пальців Touch ID цей показник знижується до 50 тисяч. Незважаючи на те що Touch ID явно поступається Face ID в безпеці, за смловами представників Apple, компанія може знову повернутися до використання цієї технології/

Згідно з новою інформацією, Apple працює над розробкою ультразвукового сканера відбитків пальців. На відміну від оптичного методу, який використовує відбите світло для зчитування форми відбитка пальця і ​​зіставлення його із збереженим малюнком, нова технологія заснована на ультразвукових хвилях для зчитування дрібних деталей шкіри.

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За словами інсайдерів, Apple планує використовувати вбудовані в дисплей сканери відбитків пальців в майбутніх поколіннях iPhone. Проте, швидше за все, впровадження цієї технології відбудеться вже з наступного року, якщо не пізніше. Можливо, таким чином Apple має намір зробити повністю безрамковий смартфон без вирізу.