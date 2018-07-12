Apple раптово оновила флагманську лінійку ноутбуків MacBook Pro

12 липня корпорація Apple оновила флагманську лінійку ноутбуків MacBook Pro з екранами 13 і 15 дюймів. Ззовні зміни майже непомітні, основне оновлення припало на функціонал пристроїв.

Про це повідомляє видання wylsa.com.

Уся лінійка MacBook Pro (2018) тепер оснащена дисплеями з True Tone (система датчиків для підстроювання температури картинки), а також оновленою клавіатурою "метелик" третього покоління. Так, нова клавіатура працюватиме значно тихіше.

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15-дюймова модель отримала MacBook Pro 6-ядерний Intel Core i7 або i9 8 покоління. Максимальна частота доходить до 2,9 і 4,8 Ггц в режимі TurboBoost. У парі з процесорами працює оперативна пам'ять типу DDR4 до 32 ГБ. Максимальний обсяг SSD-накопичувача становить 4 ТБ. Пристрої оснащені відеокартою Radeon Pro 560X з 4 ГБ пам'яті на борту. Вона буде доступна в обох версіях 15-дюймової моделі.

Молодші версії працюють на 4-ядерному процесорі Intel Core i5 і i7. Максимальна тактова частота – до 2,7 і 4,5 ГГц в режимі Turbo Boost. SSD-накопичувач тут буде трохи менше: на 2 ТБ. За обробку відео відповідає інтегрована Intel Iris Plus 655 з 128 МБ eDRAM.

Оновлена версія MacBook Pro

Усі моделі отримали новий процесор Apple T2. Його вже використовували в новому iMac Pro. В обох випадках ємність акумуляторів збільшена.

Ноутбуки отримали процесор Intel Core восьмого покоління, до 32 Гб оперативної пам’яті, до 4 Тб на твердотільних накопичувачах, дисплеї True Tone, чіпи Apple T2, тихіші клавіатури третього покоління.

13-дюймовий MacBook Pro початкового рівня коштує 1 799 доларів (46 800 гривень). Ціни на 15-дюймову модель починаються від 2 399 доларів (62 300 гривень).

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