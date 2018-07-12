19:34
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Apple раптово оновила флагманську лінійку ноутбуків MacBook Pro

194 Читать новость на русском
Apple раптово оновила флагманську лінійку ноутбуків MacBook Pro
Apple раптово оновила флагманську лінійку ноутбуків MacBook Pro / apple.com

12 липня корпорація Apple оновила флагманську лінійку ноутбуків MacBook Pro з екранами 13 і 15 дюймів. Ззовні зміни майже непомітні, основне оновлення припало на функціонал пристроїв.

Про це повідомляє видання wylsa.com.

Уся лінійка MacBook Pro (2018) тепер оснащена дисплеями з True Tone (система датчиків для підстроювання температури картинки), а також оновленою клавіатурою "метелик" третього покоління. Так, нова клавіатура працюватиме значно тихіше.

Читайте також: Apple планує відмовитись від продажу iPhone "для бідних", – аналітики

15-дюймова модель отримала MacBook Pro 6-ядерний Intel Core i7 або i9 8 покоління. Максимальна частота доходить до 2,9 і 4,8 Ггц в режимі TurboBoost. У парі з процесорами працює оперативна пам'ять типу DDR4 до 32 ГБ. Максимальний обсяг SSD-накопичувача становить 4 ТБ. Пристрої оснащені відеокартою Radeon Pro 560X з 4 ГБ пам'яті на борту. Вона буде доступна в обох версіях 15-дюймової моделі.

Молодші версії працюють на 4-ядерному процесорі Intel Core i5 і i7. Максимальна тактова частота – до 2,7 і 4,5 ГГц в режимі Turbo Boost. SSD-накопичувач тут буде трохи менше: на 2 ТБ. За обробку відео відповідає інтегрована Intel Iris Plus 655 з 128 МБ eDRAM.

MacBook Pro

Оновлена версія MacBook Pro

Усі моделі отримали новий процесор Apple T2. Його вже використовували в новому iMac Pro. В обох випадках ємність акумуляторів збільшена.

Ноутбуки отримали процесор Intel Core восьмого покоління, до 32 Гб оперативної пам’яті, до 4 Тб на твердотільних накопичувачах, дисплеї True Tone, чіпи Apple T2, тихіші клавіатури третього покоління.

13-дюймовий MacBook Pro початкового рівня коштує 1 799 доларів (46 800 гривень). Ціни на 15-дюймову модель починаються від 2 399 доларів (62 300 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
606
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Вихідні в червні 2018: скільки будуть відпочивати українці на День Конституції
 25 червня , 08:22
Кравчук розповів, що не так з відпусткою Порошенка на Мальдівах
 24 січня , 23:57
Збиття Боїнга-777: відоме прізвище офіцера ГРУ, який брав участь у перекиданні "Бука"
 25 травня , 12:45
Смертельна ДТП у Харкові за участю юного мажора: з'явилися обурливі деталі про хлопця
 17 січня , 15:52
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Що відомо про Xiaomi Mi Band 3: характеристика та дата виходу
2 квітня , 14:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук