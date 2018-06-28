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22:53, 26 червня
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Apple та Samsung врегулювали суперечку, яка тривала 7 років

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Apple та Samsung врегулювали суперечку, яка тривала 7 років
Apple та Samsung врегулювали суперечку, яка тривала 7 років / Фото з вільних джерел

Представники технічних гігантів Apple та Samsung урегулювали 7-річну суперечку щодо патентів, які стосуються лінійки iPhone. Це стало відомо із документів, які подали в Окружний суд США по Північному округу штату Каліфорнія.

Про це повідомляє abc6onyourside.

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На жаль, в судових документах відсутня інформація про те, на яких саме умовах було врегульовано цей спір, який виник багато років тому із заяви американського підприємства про те, що компанія Samsung порушує патентні права корпорації Apple, копіюючи дизайн створюваних нею смартфонів.

Прес-служба Apple відмовилася коментувати умови примирення, зазначивши лише, що корпорація "приділяє велике значення дизайну", а тому відповідно "справа завжди означала більше, ніж просто гроші".

Варто зазначити, що у травні американський суд прийняв рішення про виплату на користь Apple компенсації в розмірі 539 мільйонів доларів. До цього компанія Samsung вже виплатила конкуренту 399 мільйонів доларів США.

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Теги: Новини США Техно Смартфони Apple Samsung
Джерело: 24 Канал
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