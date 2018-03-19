Apple таємно розробляє власні дисплеї

Компанія Apple почала виробництво власних дисплеїв для пристроїв. Їх виробляють на секретній фабриці у Каліфорнії.

Про це пише видання Вloomberg.

Так, на цьому підприємстві вже створена невелика партія екранів для тестування.

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Як зауважує видання, Apple вкладає значні кошти в розробку екранів MicroLED наступного покоління. У цих екранах, на відміну від OLED, світло випромінюючі матеріали, що допоможе зробити пристрій тоншим, яскравішим і енергоефективнішим.

Як повідомляють джерела, нові екрани є складніші у виробництві, ніж OLED-дисплеї, тож компанія планувала закрити проект. Однак, інженерам таки вдалось досягти прогресу, тож робота над проектом триває.

Повноцінно нову технологію введуть в експлуатацію щонайшвидше через кілька років. Управління технологією MicroLED може допомогти Apple виділитися на ринку смартфонів.

За даними ЗМІ, першим пристроєм з "таємним" дисплеєм має стати MicroLED Apple Watch.