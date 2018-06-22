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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Apple відмовилась від інноваційного рішення в iPhone X

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Наступні покоління iPhone можуть позбутися всіх роз'ємів
Наступні покоління iPhone можуть позбутися всіх роз'ємів / Фото з вільних джерел

Авторитетний ІТ-журналіст Марк Гурман опублікував інформацію про початковий концепт iPhone X. Виявилося, що флагман від Apple повинен був отримати оригінальне технічне рішення, але компанія від нього відмовилась. Тому, не виключено, що інновація з'явиться вже в наступних моделях смартфонів.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Компанія Apple планувала повністю відмовитися від портів в iPhone X.

Під час розробки iPhone X Apple планувала повністю відмовитись від провідної зарядки. Однак на той момент це було неможливо, оскільки бездротове рішення було досить повільним у порівнянні з традиційним. До того ж, включення в комплект поставки бездротового зарядного пристрою ще більше збільшило б вартість смартфона,
– повідомив Гурман в своєму матеріалі для Bloomberg.

З чуток, Apple все ж планує поступово відмовитися від усіх роз'ємів і кнопок в майбутніх iPhone. Можливо, незабаром порт Lightning (або USB Type-C, якщо компанія перейде на нього) піде в минуле.

Сам Джоні Айв – головний дизайнер iPhone – раніше відзначав, що хоче бачити смартфон як "єдиний брусок скла".

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Варто зазначити, що відразу з моменту появи в 2007 році для зарядки і передачі даних в Apple iPhone і iPad використовувався власний оригінальний 30-контактний роз'єм. У 2012 році американський виробник перейшов на 8-контактний порт Lightning.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
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