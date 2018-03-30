22:01
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Apple випустила оновлення до iOS: які зміни чекають на користувачів

518
Apple випустила оновлення до iOS
Apple випустила оновлення до iOS / woldemar.net.ua

Компанія Apple випустила оновлення для декількох своїх операційних систем Так, користувачам стали доступні версії iOS 11.3, watchOS 4.3 і tvOS 11.3.

Про це пише видання ITC.ua.

У оновленій версії iOS користувачам буде доступна функція Battery Health, яку Apple обіцяла випустити після обурення про зниження продуктивності iPhone через старіння батареї.

Читайте також: В "Камері" iOS знайшли небезпечний баг

Відтак, тепер користувачі будуть отримувати повідомлення, якщо смартфон перевантажиться через нездатність акумулятора повноцінно працювати через недостаню кількість енергії. Після цього автоматично активується режим "Управління продуктивністю", але користувач тепер має можливість відключити його в налаштуваннях.

Новий інструмент також надає інформацію про стан батареї і повідомить, якщо рівень її деградації досяг значення, що вимагає заміни акумулятора.

Окрім того, в iOS 11.3 інтегрований оновлений інструментарій ARKit 1.5. Також з’явилась можливість розміщення віртуальних об'єктів на вертикальних поверхнях.

З’явилась і нова функція передачі даних і забезпечення приватності. Вона дає змогу користувачам краще розуміти, як використовуються передані ними дані. Тепер при отриманні запиту на надання доступу до певних даних або на активацію певних функцій буде з'являтися іконка приватності.

Теги: Техно Ґаджети Apple
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
сьогодні, 21:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
Анастасія Ковач-Петрушенко 200
Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
сьогодні, 21:02 Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
1858
Чому кожен київський ТРЦ може стати братською могилою
сьогодні, 20:01 Чому кожен київський ТРЦ може стати братською могилою
Катерина Петренко 1166
Какие клоуны очень дорого обходятся Украине
сьогодні, 19:00 Какие клоуны очень дорого обходятся Украине
Сергій Фурса 930
4G з'явився в Україні: все, що потрібно знати
сьогодні, 18:05 4G з'явився в Україні: все, що потрібно знати
Андрій Шляхтін 12407
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук