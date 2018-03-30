Apple випустила оновлення до iOS: які зміни чекають на користувачів

Компанія Apple випустила оновлення для декількох своїх операційних систем Так, користувачам стали доступні версії iOS 11.3, watchOS 4.3 і tvOS 11.3.

Про це пише видання ITC.ua.

У оновленій версії iOS користувачам буде доступна функція Battery Health, яку Apple обіцяла випустити після обурення про зниження продуктивності iPhone через старіння батареї.

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Відтак, тепер користувачі будуть отримувати повідомлення, якщо смартфон перевантажиться через нездатність акумулятора повноцінно працювати через недостаню кількість енергії. Після цього автоматично активується режим "Управління продуктивністю", але користувач тепер має можливість відключити його в налаштуваннях.

Новий інструмент також надає інформацію про стан батареї і повідомить, якщо рівень її деградації досяг значення, що вимагає заміни акумулятора.

Окрім того, в iOS 11.3 інтегрований оновлений інструментарій ARKit 1.5. Також з’явилась можливість розміщення віртуальних об'єктів на вертикальних поверхнях.

З’явилась і нова функція передачі даних і забезпечення приватності. Вона дає змогу користувачам краще розуміти, як використовуються передані ними дані. Тепер при отриманні запиту на надання доступу до певних даних або на активацію певних функцій буде з'являтися іконка приватності.