Apple випустить найбільший iPhone в історії компанії

Авторитетне видання опублікувало велику доповідь із посиланням на джерела, які наближені до Apple. Йдеться про три смартфони, які представлять уже наступного місяця. Повідомляється, що компанія готує дві новинки під кодовими назвами D32 та D33, за якими приховані 5,8-дюймовий iPhone XS, наступник торішнього iPhone X, а також D33, який стане найбільшим iPhone в історії Apple.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Його діагональ екрану D33 складе 6,5 дюйма, завдяки чому буде реалізована функція одночасного запуску двох програм на дисплеї. Ім'я смартфона поки невідомо, хоча джерела стверджують, що слово Plus в назві більше фігурувати не буде. Дизайн в цілому не зміниться: скляна задня панель, рама з нержавіючої сталі, подвійна основна камера і OLED-екран.

Великі ставки будуть зроблені на смартфон N84 або iPhone 9. Він отримає 6,1-дюймовий LCD-екран, найнижчу ціну серед трьох новинок і єдину основну камеру, але з просунутими алгоритмами обробки зображення, як і в iPhone XS.



Дизайни трьох нових iPhone

Дизайн новинки теж перекочує з торішнього iPhone X, при цьому сам смартфон буде позиціонуватися як продовження iPhone 8. На вибір буде доступно кілька кольорів корпусу, але точний перелік поки не розголошується. Знову була озвучена інформація про підтримку двох SIM-карт, але лише для деяких регіонів.

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Також у вересні Apple покаже друге покоління бездротових навушників AirPods, планшети iPad Pro, анонсує старт продажів швидкої бездротової зарядки AirPower і оновить лінійку смарт-годин Apple Watch.

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