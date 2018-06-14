17:26
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Apple Watch Series 3 рекордно подешевшав

809 Читать новость на русском
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 3 / iphones.ru

Розумний годинник Apple Watch Series 3 зараз можна придбати із суттєвою знижкою. У багатьох магазинах ґаджет можна придбати зі знижкою у 50 доларів.

Про це пише prostotech.com.

Такими чином ціна на Apple Watch 3 GPS впала до рекордного мінімуму – його можна придбати за 279 доларів (7300 гривень). При цьому знижка діє на обидва варіанти 38 мм і 42 мм.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції

Втратили у ціні і моделі Nike + з smartwatch – ціна знизилась теж на 50 доларів.

Apple Watch Series 3 має барометричний висотомір, датчик серцевої активності, акселерометр, гіроскоп та підтримує технологію бездротової зарядки. Він має OLED-дисплей Retina другого покоління з технологією Force Touch (1000 кд/м²). Смарт-годинник захищений від води та пороху та має водонепроникність на глибині до 50 м.

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 рекордно подешевшав

За допомогою ґаджета можна керувати музичним плеєром та камерою, а також читати SMS, здійснювати виклики, а також користуватись календарем, соцмережами, електронною поштою тощо.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Apple Фітнес-трекер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сьогодні, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 241
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сьогодні, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 240
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
сьогодні, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сьогодні, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1115
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 668
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук