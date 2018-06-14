Розумний годинник Apple Watch Series 3 зараз можна придбати із суттєвою знижкою. У багатьох магазинах ґаджет можна придбати зі знижкою у 50 доларів.

Про це пише prostotech.com.

Такими чином ціна на Apple Watch 3 GPS впала до рекордного мінімуму – його можна придбати за 279 доларів (7300 гривень). При цьому знижка діє на обидва варіанти 38 мм і 42 мм.

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Втратили у ціні і моделі Nike + з smartwatch – ціна знизилась теж на 50 доларів.

Apple Watch Series 3 має барометричний висотомір, датчик серцевої активності, акселерометр, гіроскоп та підтримує технологію бездротової зарядки. Він має OLED-дисплей Retina другого покоління з технологією Force Touch (1000 кд/м²). Смарт-годинник захищений від води та пороху та має водонепроникність на глибині до 50 м.

Apple Watch Series 3 рекордно подешевшав

За допомогою ґаджета можна керувати музичним плеєром та камерою, а також читати SMS, здійснювати виклики, а також користуватись календарем, соцмережами, електронною поштою тощо.

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