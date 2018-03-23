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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Apple Watch доповнили стильними ремінцями від Hermès: фото

294 Читать новость на русском
Новий дизайн Apple Watch
Новий дизайн Apple Watch / apple.com

Розумні годинники Apple Watch тепер став ще стильнішим. У створенні годинників Apple вирішила співпрацювати з модним домом Hermès.

Про це йдеться на офіційному сайті Apple.

Окрім того, серію Apple Watch розробили із спортивним гігантом Nike

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Обидві марки Hermès та Nike розробили дизайн ремінців для цифеблата.

Новий дизайн Apple Watch

Новий дизайн Apple Watch

Так, Nike представив нові види нейлонових браслетів і три нових відтінки для силіконових – блакитний, лимонно-жовтий і червоний. При цьому Hermès розробили більш класичні моделі і створили два шкіряних ремінці: Single Tour Rallye і Double Tour.

Усі аксесуари вже можна придбати на офіційному сайті Apple.

Новий дизайн Apple Watch

Новий дизайн вже на сайті Apple

Новий дизайн Apple Watch

Apple Watch тепер став ще стильнішим

Новий дизайн Apple Watch

Новий дизайн Apple Watch

Теги: Техно Apple Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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