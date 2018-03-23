Apple Watch доповнили стильними ремінцями від Hermès: фото
Розумні годинники Apple Watch тепер став ще стильнішим. У створенні годинників Apple вирішила співпрацювати з модним домом Hermès.
Про це йдеться на офіційному сайті Apple.
Окрім того, серію Apple Watch розробили із спортивним гігантом Nike
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Обидві марки Hermès та Nike розробили дизайн ремінців для цифеблата.
Новий дизайн Apple Watch
Так, Nike представив нові види нейлонових браслетів і три нових відтінки для силіконових – блакитний, лимонно-жовтий і червоний. При цьому Hermès розробили більш класичні моделі і створили два шкіряних ремінці: Single Tour Rallye і Double Tour.
Усі аксесуари вже можна придбати на офіційному сайті Apple.
Новий дизайн вже на сайті Apple
Apple Watch тепер став ще стильнішим
Новий дизайн Apple Watch