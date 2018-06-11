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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Apple "запозичила" в конкурента одну з ключових особливостей

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Apple запатентувала нову технологію фотозйомки
Apple запатентувала нову технологію фотозйомки / unsplash

Останні кілька років прихильники Apple були змушені обирати між компактними смартфонами з однією камерою, які не особливо вирізняються якістю фото, та між масивними флагманами із подвійним основним модулем. Проте Apple знайшла як вирішити цю проблему.

Про це повідомляє Phone Arena.

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У новому патенті Apple описується датчик зображення, який здатний вимірювати глибину різкості за допомогою одних тільки пікселів. Це досягається шляхом розміщення двох фотоприймачів в кожному пікселі, які в парі дозволяють визначити основний об'єкт в кадрі і відокремити його від фону. Крім того, камера Apple також буде підтримувати зйомку в режимі HDR. Варто зазначити, що подібна технологія вже активно використовується в смартфонах від компанії Google.

Apple запатентувала нову технологію фотозйомки
Apple запатентувала нову технологію фотозйомки

Малоймовірно, що Apple відмовиться від подвійних камер, так як крім вимірювання глибини різкості вони також забезпечують дворазовий оптичний зум і більш підходящу для портретних знімків фокусну відстань.

Варто зазначити, що описана в патенті технологія може з'явитися в більш доступних моделях з одним модулем, а також у фронтальних камерах iPhone.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Смартфони Техно iPhone Apple Google
Джерело: 24 Канал
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