Apple "запозичила" в конкурента одну з ключових особливостей

Останні кілька років прихильники Apple були змушені обирати між компактними смартфонами з однією камерою, які не особливо вирізняються якістю фото, та між масивними флагманами із подвійним основним модулем. Проте Apple знайшла як вирішити цю проблему.

Про це повідомляє Phone Arena.

Читайте також: Тім Кук зізнався, що залежить від свого iPhone

У новому патенті Apple описується датчик зображення, який здатний вимірювати глибину різкості за допомогою одних тільки пікселів. Це досягається шляхом розміщення двох фотоприймачів в кожному пікселі, які в парі дозволяють визначити основний об'єкт в кадрі і відокремити його від фону. Крім того, камера Apple також буде підтримувати зйомку в режимі HDR. Варто зазначити, що подібна технологія вже активно використовується в смартфонах від компанії Google.



Apple запатентувала нову технологію фотозйомки

Малоймовірно, що Apple відмовиться від подвійних камер, так як крім вимірювання глибини різкості вони також забезпечують дворазовий оптичний зум і більш підходящу для портретних знімків фокусну відстань.

Варто зазначити, що описана в патенті технологія може з'явитися в більш доступних моделях з одним модулем, а також у фронтальних камерах iPhone.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.