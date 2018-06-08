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Apple звинувачують у крадіжці логотипу

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Apple звинувачують у крадіжці логотипу
Apple звинувачують у крадіжці логотипу / Фото з вільних джерел

Корпорацію Apple підозрюють у крадіжці логотипу у блокчейн-стартапа зі створення сайтів Shift. Варто зазначити, що "постраждала" фірма вимагає в американської 200 тисяч доларів, аби компенсувати репутаційну шкоду.

Про це повідомляє The Sun.

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За словами представників компанії, логотип нової функції Apple Shortcuts дуже нагадує їх емблему: починаючи від своєрідної вісімки і закінчуючи кольором.

Порівняння логотипів Apple Shortcuts та Shift
Порівняння логотипів Apple Shortcuts та Shift

Shift впевнена, що співробітники з Купертіно навмисно запозичили логотип і вимагають від них 200 000 доларів, аби стартап зміг замовити собі новий. Варто зазначити, що представники Shift дозволили Apple залишити його собі, але виплатити компенсацію.

Це дивно, що такий бренд, як Apple, вкрав наш логотип,
– заявив представник Shift.

За його словами, розробка подібного логотипу обійдеться їм в суму від 300 до 1300 доларів, однак Apple повинна виплатити 200 000 доларів, щоб також покрити репутаційні витрати.

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Нагадаємо, 4 червня, корпорація Apple презентувала ряд оновлень для софту своєї продукції. Зокрема, публіці показали оновлену iOS 12, яка отримала чимало оновлень. Наприклад, програма Shortcuts допомагає прив'язати до команд для Siri готові сценарії.

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Теги: Техно Інтернет Apple iOS
Джерело: 24 Канал
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