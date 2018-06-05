Аптечка туриста: які ліки необхідно взяти у відпустку

Аптечка під час відпочинку має стати для вас такою ж важливою річчю як паспорт чи гаманець. Адже правильно укомплектована аптечка може врятувати вашу відпустку.

Наповнення аптечки залежить від декількох факторів – куди мандруєте, чи берете на відпочинок дітей та чи маєте які хронічні хвороби, передає Change.

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Must have: базовий набір аптечки для відпочинку на морі

Куди б ви не їхали, у вашій аптечці повинні бути знеболювальні та жарознижувальні препарати, ліки при розладі шлунку, препарати від алергії та від застуди. А також має бути перев'язувальний матеріал – бинт, пластир, антисептики.

І чи не перше, що варто покласти в аптечку для подорожі – це сонцезахисний крем чи спрей та ліки від сонячних опіків.

Для відпочинку у тропічні країни також варто взяти засоби, які відлякують комах та знімають свербіж після укусів.

Для екстремального відпочинку до аптечки варто ще докинути джгути, еластичний бинт та інші засоби для екстреної допомоги при травмах.

Також в аптечку необхідно покласти прописані лікарем препарати, які ви вживаєте у зв'язку з індивідуальним лікуванням.

Не варто брати у відпустку сильнодіючі препарати, зокрема, з вмістом наркотичних речовин. Також не потрібно брати антибіотики – їх повинен призначати тільки лікар.

І не забувайте – обов'язково перед відпусткою оформіть медичне страхування. Бажаємо вам гарного відпочинку!

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