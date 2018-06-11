Aquarius: історії біженців, яких Італія та Мальта не впустили до своїх портів

Судно з біженцями, яке застрягло в Середземному морі, погодилась прийняти Іспанія. Влада країни вже заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи. До того корабель Aquarius у свої порти відмовилися впустити Італія та Мальта.

629 людей – з них більше сотні підлітків без супроводу дорослих, десяток маленьких дітей і сім вагітних жінок.

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На судно Aquarius мігрантів зібрали у ході шести рятувальних операцій. У водах Лівії їх підібрали неурядові організації та італійська берегова охорона. Відправили на рятувальний корабель і заборонили заходити в італійський порт. Рішення ухвалив новообраний глава МВС Італії Маттео Сальвіні. Політик одразу після свого призначення на посаду заявив, що Італія не може бути європейським табором біженців.

Прийняти Aquarius запропонували уряду Мальти. Втім, там це зробити відмовились, а на додачу – звинуватили Італію у порушенні міжнародних правил. Тож шість сотень людей застрягли серед вод Середземного моря, не підозрюючи про дипломатичну драму, яка у той час тривала на березі.

За словами волонтерів, умови на кораблі не були придатними для тривалого перебування такої кількості людей.

Ситуація із мігрантами неабияк занепокоїла Європейську комісію. Там закликали Італію та Мальту якнайшвидше вирішити це питання.

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