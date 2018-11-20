Арбітр розплакався після драматичного матчу Німеччина – Нідерланди. У нього померла мама

Головний арбітр матчу Ліги націй збірної Німеччини і Голландії (2:2) Овідіу Хацеган заплакав після фінального свистка.

Виявилось, що напередодні матчу перестало битися серце його матері, однак, суддя як справжній професіонал вирішив відпрацювати матч, незважаючи на втрату близької людини.

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Захисник збірної Голландії Віргіл ван Дейк втішив Хацегана в кінці матчу.

Хацеган розповів, що деякий час тому померла його мама, засмутився і заплакав. Я його втішив і сказав, що він добре відсудив матч. Це, звичайно, дрібниця, але, сподіваюся, я хоча б чимось допоміг,

– розповів ван Дейк.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



pic.twitter.com/NnHJMGCCGO — AFC Ajax (@TheEuropeanLad) 19 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що збірна Німеччини виграючи 2:0 не змогла втримати перемогу над Нідерландами, пропустивши два голи на останніх хвилинах матчу.

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