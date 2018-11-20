Арбітр розплакався після драматичного матчу Німеччина – Нідерланди. У нього померла мама
Головний арбітр матчу Ліги націй збірної Німеччини і Голландії (2:2) Овідіу Хацеган заплакав після фінального свистка.
Виявилось, що напередодні матчу перестало битися серце його матері, однак, суддя як справжній професіонал вирішив відпрацювати матч, незважаючи на втрату близької людини.
Читайте також: Збірна Німеччини з футболу повторила антирекорд 40-річної давності
Захисник збірної Голландії Віргіл ван Дейк втішив Хацегана в кінці матчу.
Хацеган розповів, що деякий час тому померла його мама, засмутився і заплакав. Я його втішив і сказав, що він добре відсудив матч. Це, звичайно, дрібниця, але, сподіваюся, я хоча б чимось допоміг,
– розповів ван Дейк.
Нагадаємо, що збірна Німеччини виграючи 2:0 не змогла втримати перемогу над Нідерландами, пропустивши два голи на останніх хвилинах матчу.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24