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      Арбітр розплакався після драматичного матчу Німеччина – Нідерланди. У нього померла мама

      398 Читать новость на русском
      Овідіу Хацеган
      Овідіу Хацеган

      Головний арбітр матчу Ліги націй збірної Німеччини і Голландії (2:2) Овідіу Хацеган заплакав після фінального свистка.

      Виявилось, що напередодні матчу перестало битися серце його матері, однак, суддя як справжній професіонал вирішив відпрацювати матч, незважаючи на втрату близької людини.

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      Захисник збірної Голландії Віргіл ван Дейк втішив Хацегана в кінці матчу.

      Хацеган розповів, що деякий час тому померла його мама, засмутився і заплакав. Я його втішив і сказав, що він добре відсудив матч. Це, звичайно, дрібниця, але, сподіваюся, я хоча б чимось допоміг,
      – розповів ван Дейк.

      Нагадаємо, що збірна Німеччини виграючи 2:0 не змогла втримати перемогу над Нідерландами, пропустивши два голи на останніх хвилинах матчу.

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      Теги: Спорт Футбол Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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