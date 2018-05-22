Арбітра Першої ліги Солов'яна затримали через підозри в іграх на тоталізаторі
За підозрою у грі на тоталізаторі правоохоронці затримали арбітра футбольного чемпіонату України у Першій лізі Олександра Солов'яна.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Як зазначив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, це затримання є частиної масштабного розслідування договірних матчів.
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Також Лисенко додав, що під час збору доказів змови окремих футбольних функціонерів з букмекерською мафією, правоохоронці зіткнулися з деякими труднощами, але роботу продовжать.
Зазначимо, в Україні роками працювали 5 організованих груп з організації договірних матчів за заздалегідь "фіксованим" результатом. До їхньої діяльності були залучені 35 футбольних клубів з 10 областей. До їх складу входили президенти клубів, колишні і чинні гравці, арбітри, тренери, довколофутбольні комерційні структури. Всього прафоохоронці задокументували участь 320 фігурантів по 57 доведених епізодах.