Арбітра Першої ліги Солов'яна затримали через підозри в іграх на тоталізаторі

За підозрою у грі на тоталізаторі правоохоронці затримали арбітра футбольного чемпіонату України у Першій лізі Олександра Солов'яна.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Як зазначив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, це затримання є частиної масштабного розслідування договірних матчів.

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Також Лисенко додав, що під час збору доказів змови окремих футбольних функціонерів з букмекерською мафією, правоохоронці зіткнулися з деякими труднощами, але роботу продовжать.

Зазначимо, в Україні роками працювали 5 організованих груп з організації договірних матчів за заздалегідь "фіксованим" результатом. До їхньої діяльності були залучені 35 футбольних клубів з 10 областей. До їх складу входили президенти клубів, колишні і чинні гравці, арбітри, тренери, довколофутбольні комерційні структури. Всього прафоохоронці задокументували участь 320 фігурантів по 57 доведених епізодах.