Арбітри судять "Динамо" не так, як інші команди, – Ігор Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик прокоментував роботу арбітрів в матчах за участю "Динамо" в цьому сезоні.

Зокрема Циганик звернув увагу на суддівство у матчі 16-го туру УПЛ між "Динамо" та "Олександрією" (1:2).

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Хочу сказати, що арбітри судять "Динамо" не так, як інші команди. Ті атаки, які були на початку сезону на Можаровського, Труханова, не пройшли даремно. Безумовно, отримувати на четвертій хвилині в свої ворота 0:1, в ситуації, коли можна було свиснути штрафний, це зовсім інша історія. І помітна ця упередженість по відношенню до "Динамо" протягом усього поєдинку.Там не свиснув, там не помітив... І це все йде з початку чемпіонату. Наїхали, двох суддів дискваліфікували, а інші бояться. Це нечесно, і так бути не повинно,

– заявив Циганик.

Нагадаємо, що півзахисник "Олександрії" Андрій Цуріков розповів про своє зіткнення з воротарем київського "Динамо" Денисом Бойком.

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