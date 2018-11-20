Арешт баржі з 5 мільйонами пачок контрабандних сигарет з Росії: куди везли "добро"

На Одещині правоохоронці конфіскували баржу буксиру "Паралель", який віз з Росії величезну партію контрабанди – 5 мільйонів пачок сигарет.

Нагадаємо, 19 листопада буксир "Паралель" потрапив у шторм. Екіпаж відчепив баржу з контрабандою і подав сигнал SOS танкеру "Аркадія", що проходив повз. Саму ж баржу занесло за 25 кілометрів від Одеси – у бік Чорноморсько порту. На ній прикордонники виявили величезну контрабанду сигарет.

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Буксир "Паралель"

За інформацією джерел 24 каналу, баржу тягнули з Росії через окупований Крим до міста Очаків, що на Миколаївщині. Принаймні, за документами. Далі, найвірогідніше, фурами сигарети мали переправити через кордон із ЄС.

Оскільки вантаж йшов у водах виключної економічної зони України, то він мав би бути задекларованим. Проте його власник цього не зробив.

Наразі лишається не зрозумілим, як прикордонники не помітили судно з вантажем з огляду на велику кількість радарів для контролю за акваторією.



На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою



На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою

Цікаво, що марки контрабандних сигарет, які конфіскували на Одещині, ті самі, що нині затримують прикордонники Румунії, Угорщини та Польщі.



На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою



На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою



На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою

Місцеві ЗМІ повідомляють, що баржа належить екс-депутату Одеської міськради від "Партії регіонів" Олександру Кисілю.

Відео: на Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою