Арешт баржі з 5 мільйонами пачок контрабандних сигарет з Росії: куди везли "добро"
На Одещині правоохоронці конфіскували баржу буксиру "Паралель", який віз з Росії величезну партію контрабанди – 5 мільйонів пачок сигарет.
Нагадаємо, 19 листопада буксир "Паралель" потрапив у шторм. Екіпаж відчепив баржу з контрабандою і подав сигнал SOS танкеру "Аркадія", що проходив повз. Саму ж баржу занесло за 25 кілометрів від Одеси – у бік Чорноморсько порту. На ній прикордонники виявили величезну контрабанду сигарет.
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Буксир "Паралель"
За інформацією джерел 24 каналу, баржу тягнули з Росії через окупований Крим до міста Очаків, що на Миколаївщині. Принаймні, за документами. Далі, найвірогідніше, фурами сигарети мали переправити через кордон із ЄС.
Оскільки вантаж йшов у водах виключної економічної зони України, то він мав би бути задекларованим. Проте його власник цього не зробив.
Наразі лишається не зрозумілим, як прикордонники не помітили судно з вантажем з огляду на велику кількість радарів для контролю за акваторією.
На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою
На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою
Цікаво, що марки контрабандних сигарет, які конфіскували на Одещині, ті самі, що нині затримують прикордонники Румунії, Угорщини та Польщі.
На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою
На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою
На Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою
Місцеві ЗМІ повідомляють, що баржа належить екс-депутату Одеської міськради від "Партії регіонів" Олександру Кисілю.
Відео: на Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою