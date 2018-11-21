Арешт глави Nissan: відомо, на що він витрачав приховані гроші

Виконавчий директор автогігантів Nissan, Renault та Mitsubishi Карлос Гон потрапив за ґрати за підозрою у фінансових махінаціях. Стало відомо, на що він витрачав гроші, які приховав від податківців.

Nissan впродовж кількох місяців проводив внутрішнє розслідування проти керівника компанії і виявив, що впродовж тривалого часу у звітах для Токійської фондової біржі доходи глави альянсу суттєво занижували.

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За даними видання Nikkei Asian Review, Карлос Гон приховав від податківців приблизно 5 мільярдів єн (приблизно 44,4 мільйонів доларів США), які використовував для купівлі елітного житла за кордоном.

Слідство припускає, що приблизно у 2010 році Гон створив венчурну компанію у Нідерландах, яка мала на меті здійснювати інвестиції за кордоном.

Капітал цієї компанії у розмірі 6 мільярдів єн повністю внесла корпорація Nissan.

Проте жодною інвестиційною діяльністю компанія не займалась, а купувала розкішне житло.

Нерухомістю, яку придбала ця компанія, зокрема, у Ріо-де-Жанейро та Бейруті безоплатно користувався сам Карлос Гон.

За даними видання, глава Nissan за гроші компанії також користувався житлом в Парижі і Амстердамі, а на купівлю, утримання та модернізацію усі цієї нерухомості було витрачено ще приблизно 2 мільярди японських єн.

Keep up to date with our latest coverage on the fallout of Nissan's Carlos Ghosn's arrest over alleged financial misconduct.

Read more: https://t.co/NyLuGw2BXT pic.twitter.com/kGxrRte6JE — Nikkei Asian Review (@NAR) 21 листопада 2018 р.

19 листопада президента автомобільного гіганта Nissan Motor Co., Ltd. Карлоса Гона затримали у Японії за підозрою у фінансових махінаціях.

Хто такий Карлос Гон?З 1996 року він посідав керівні посади в Renault. Після того, як у 1999 році Renault і Nissan стали стратегічними партнерами, Гона призначили у японську компанію директором з виробництва.



У 2000 році він став її президентом, а у 2001-ому вже був гендиректором. З 2005 року Карлос Гон став також президентом і гендиректором Renault.



За час роботи у Nissan йому дали прізвисько "Вбивця витрат". Воно пов'язано із жорсткими обмеженнями витрат, які запровадив Гон, аби вивести компанію з глибокої кризи.