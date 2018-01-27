Арешт Плотницького: правда і міфи про затримання ватажка бойовиків

Арешт колишнього так званого ватажка "ЛНР" Плотницького був би логічним. При його управлінні протягом останніх двох років із так званих органів "ЛНР" були звільнені кілька "міністрів" за корупційні оборудки. Наступним може бути Захарченко.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Як нагадує експерт, під керівництвом Плотницького були звільнені кілька "міністрів" за корупційні оборудки. Зокрема, "міністр транспорту" Чумаченко, який разом з Плотницьким вирішив заробити на безкоштовних автобусах, передані з РФ. "Міністр сільського господарства" Сороковенко уже з нинішнім керівником "ЛНР" Пасічником хотів заробити до п’яти мільйонів рублів на закупівлі борщових наборів. Були ще схеми розкрадання гуманітарних ліків.

В самих росіян постало питання про фінансово-економічну діяльність у псевдореспубліці. До того ж, конфлікт між Плотницьким і "міністром внутрішніх справ" Корнетом розгорівся через звинувачення ватажка "ЛНР" у співпраці з Україною. Хоча насправді за контроль над фінансовими потоками,

– говорить експерт.

На думку Снєгирьова, якби Плотницький насправді співпрацював з українськими спецслужбами, його б просто ліквідували ще в Луганську. А так йому дали спокійно виїхати до Росії. Але тепер Пасічник імітує бурхливу діяльність, щоб показати росіянам, що вони активно поборюють українську агентуру в органах влади. Ловлять бомжів і видають за співробітників СБУ.

Як вважає фахівець, з Плотницьким нічого не робитимуть. По-перше, він є одним з підписантів мінських угод. По-друге, це противага Пасічнику, аби він розумів, що йому є альтернатива.

"В Москви непрості стосунки також із Захарченком. І не виключено, що росіяни після Плотницького мінятимуть і його. "Д/ЛНР" готуються до так званих виборів, які мають відбутися навесні, щоб легітимізувати ці республіки. І ці одіозні персони – Захарченко і Плотницький Кремлю не потрібні. Ліквідувати їх фізично не можна, але усунути цілком, у зв’язку з так званими заколотами. Це сигнал Кремля Заходу, що вони готові виконувати мінські угоди",

– наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на співробітника донецького "МГБ", колишнього ватажка терористичної "ЛНР" Ігоря Плотницького заарештували у Росії. Його начебто затримали за "спробу здачі Донбасу". Зазначається, що після так званого перевороту у псевдореспубліці Плотницький до останнього перебував у Луганську і навіть не робив спроби втекти.