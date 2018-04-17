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Арешт скандальної Насті Рибки у Таїланді: суд виніс нове важливе рішення

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З Насті Рибки зняли частину звинувачень в Таїланді
З Насті Рибки зняли частину звинувачень в Таїланді / Фото з відкритих джерел

Суд міста Паттайя у Таїланді виправдав російську ескорт-модель та відеоблогерку Анастасією Вашукевич (Настю Рибку), Олександра Кирилова (Алекса Леслі), і ще шістьох росіян і білорусів у справі про незаконну підприємницьку і трудову діяльність на території країни.

Про це повідомив адвокат скандальних відеоблогерів Саттхапхон Сийотхі, передає "РИА Новости".

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За його словами, суд виправдав російських туристів у цій справі в зв'язку з недавнім набуттям чинності змін в трудовому законодавстві.

"Вони як і раніше підлягають депортації в країни громадянства, однак залишити Таїланд поки не зможуть, оскільки в їх відношенні йде слідство у справі про організацію надання послуг сексуального характеру в складі злочинної групи", – розповів юрист.

При цьому він додав, що зараз триває слідство щодо Насті Рибки та Алекса Леслі у справі про надання сексуальних послуг у складі злочинної групи, в якій вони проходять у статусі обвинувачених. Їм загрожують тривалі терміни покарання. Судове засідання у цій справі відбудеться 24 квітня у вигляді телеконференції.

Нагадаємо, 25 лютого, у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу. 13 квітня суд міста Паттайя обрав для них запобіжний захід у вигляді арешту.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.

Теги: Таїланд Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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