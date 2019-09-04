Арешти у Росії: активіст отримав три роки, бо торкнувся до шолому росгвардійця – відео
Російські суди продовжують карати учасників протестів за чесні вибори у Москві. Один із активістів отримав три роки лише за те, що торкнувся до шолому росгвардійця.
Кирил Жуков під час мітингу 27 липня доторкнувся до шолома одного із силовиків, що блокували вулицю, пише "Медіазона".
Варто знати: Масові протести у Москві: арешти продовжуються
За це Тверський районний суд Москви визнав активіста винним у "застосуванні насильства до представника влади". За версією обвинувачення, "смикнувши силовика за шолом, він нібито завдав тому«фізичного болю".
Дивіться відео "нападу" активіста на російського силовика:
Сам Жуков своєї провини не визнав.
Зазначимо, учасника однієї із акцій протесту за чесні вибори Данила Бєглєця також засудили до двох років позбавлення волі. Його також звинувачують у нападі на співробітника Росгвардії. Щоправда, Бєглєць свою провину визнав та навіть запропонував силовику відшкодування.
Які ще звинувачення приписують учасникам протестів у Москві?
У деяких сімей через їхню участь в акціях навіть хочуть відібрати дітей. Так, прокурора Москви хоче позбавити батьківських прав багатодітну пару, тому що батько потрапив у провладний відеоролик, як "охоронець Навального".
Прокурор заявляє, нібито на акцію 3 серпня подружжя взяла із собою неповнолітніх дочок, щоб уникнути затримання.
Забрати дітей хочуть і у подружжя, яке разом з маленьким сином брали участь в неузгодженій акції 27 липня.
Чому люди вийшли на вулиці у Москві?
Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).
Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.
Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.
Реакція Кремля: Путін вперше зреагував на масові протести в Росії
Коли були масштабні акції:
- 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
- 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
- 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
- 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.
- 31 серпня у Москві знову вийшли на вулиці. Поліція нарахувала близько 750 учасників, однак не провладні ЗМІ заявляють про кілька тисяч. Тоді не затримали нікого.