Арешти у Росії: активіст отримав три роки, бо торкнувся до шолому росгвардійця – відео

Російські суди продовжують карати учасників протестів за чесні вибори у Москві. Один із активістів отримав три роки лише за те, що торкнувся до шолому росгвардійця.

Кирил Жуков під час мітингу 27 липня доторкнувся до шолома одного із силовиків, що блокували вулицю, пише "Медіазона".

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За це Тверський районний суд Москви визнав активіста винним у "застосуванні насильства до представника влади". За версією обвинувачення, "смикнувши силовика за шолом, він нібито завдав тому«фізичного болю".

Дивіться відео "нападу" активіста на російського силовика:

Видео с задержанным по делу о «массовых беспорядках» Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0 pic.twitter.com/2xcxOVowAr — Медиазона (@mediazzzona) July 31, 2019

Сам Жуков своєї провини не визнав.

Зазначимо, учасника однієї із акцій протесту за чесні вибори Данила Бєглєця також засудили до двох років позбавлення волі. Його також звинувачують у нападі на співробітника Росгвардії. Щоправда, Бєглєць свою провину визнав та навіть запропонував силовику відшкодування.

Які ще звинувачення приписують учасникам протестів у Москві?

У деяких сімей через їхню участь в акціях навіть хочуть відібрати дітей. Так, прокурора Москви хоче позбавити батьківських прав багатодітну пару, тому що батько потрапив у провладний відеоролик, як "охоронець Навального".

Прокурор заявляє, нібито на акцію 3 серпня подружжя взяла із собою неповнолітніх дочок, щоб уникнути затримання.

Забрати дітей хочуть і у подружжя, яке разом з маленьким сином брали участь в неузгодженій акції 27 липня.

Чому люди вийшли на вулиці у Москві?

Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.



Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.

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Коли були масштабні акції: