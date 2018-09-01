Арештована зірка "Район Мелроуз" Хізер Локлір отримала нові обвинувачення

Затримана правоохоронцями Хізер Локлір отримала нові обвинувачення. Акторка серіалу "Район Мелроуз" напала на поліцейського та чинила супротив при арешті.

Поліція затримала актрису Хізер Локлір вночі 24 червня після того, як вона вкотре накинулась з кулаками на правоохоронця та працівника екстреної медичної служби, які намагались її заспокоїти. Тоді зірка була дуже п’яна і не розуміла, що коїть.

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Як повідомляє TMZ, тепер акторка отримає нові обвинувачення у цій справі. Окрім нанесення тілесних ушкоджень, Хізер Локлір постане перед судом за втручання в роботу поліції та два звинувачення за напад на відповідачів.

Наразі судді розглянули нові обвинувачення у Верховному суді округу Вентура. Сама Хізер Локлір не з'явилась перед служителями Феміди, натомість від її імені виступив адвокат, який передав, що акторка не визнає себе винною за всіма обвинуваченнями.

До слова, Хізер Локлір давно бореться з наркотичною та алкогольною залежностями. Вперше вона потрапила до шпиталю для реабілітації у 2008 році. Згодом Хізер Локлір намагалась вбити себе, прийнявши медикаменти та алкоголь. Тоді акторку теж вдалось врятувати від самогубства.