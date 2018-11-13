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      Арештовані ТЕЦ Дубневичів могли б опалювати цілий Львів, а не два обласних центри, – Мартинюк

      83 Читать новость на русском
      ТЕЦ на Львівщині
      ТЕЦ на Львівщині / Фото із відкритих джерел

      Нардепи Богдан та Ярослав Дубневичі купляли газ у "Нафтогазу" за пільговою ціною, нібито для проблем населення – для опалення та гарячої води. Насправді ж на ТЕЦ ще й вироблялася електрика, яка продавалася державі вже за ринковою, а не пільговою ціною – саме на ці потреби й пішли понад 300 мільйонів кубів газу.

      Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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      За її словами, у ході розслідування НАБУ через суд у якості речових доказів арештувало ТЕЦ та передало їх спеціально створеній структурі, яка має опікуватись арештованим майном – Агенству з розшуку та менеджменту активів. АРМА провела конкурс і навіть знайшла управителя – приватну фірму "Енерго М". Без штату, без дозволу, і як показало наше розслідування – із доволі сумнівним шлейфом, що тягнеться за її керівництвом.

      Крім цього, нас дуже насторожив той факт, що нові управителі вирішили без вагань взяти на себе борг, який раніше накопичився у ТЕЦ і негайно розпочати роботу. Як виявилося, умови договору – комерційна таємниця. Тобто, спеціально створена державна структура, що мала б працювати на умовах абсолютної прозорості, укладає із комерційною фірмою конфіденційні договори, що містять комерційну таємницю, 
      – зазначила Мартинюк.

      І додала, що АРМА звинуватила у диверсії колишніх менеджерів, які керували цими ТЕЦ. Мовляв, вони заборонили працівникам переходити до нових господарів, та найгірше – забрали із собою спеціальні контролери, без яких ТЕЦ запустити взагалі неможливо.

      "Багато питань залишилось до усіх сторін конфлікту: й до попереднього керівництва, й до нового управителя, й до самої АРМИ, що допустила такий колапс", – підсумувала журналістка.

      Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 13 листопада 2018

       

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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