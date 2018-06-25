Арештовано Хізер Локлір – зірку серіалу "Район Мелроуз"

Поліція арештувала актрису Хізер Локлір в ніч на неділю, 24 червня, після того, як вона знову напала на офіцера та працівника екстреної медичної служби.

Як пише TMZ з посиланням на джерело у правоохоронних органах, поліцію і медиків викликав хтось із членів сім’ї актриси. На момент їх прибуття Локлір була дуже п’яна і напала на поліцейського і парамедика, які намагалися її заспокоїти.

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Хізер доставили до лікарні, а потім у в'язницю. Наразі вона перебуває під вартою з можливостю внести заставу у 20 000 доларів.

Це не вперше Локлір має проблеми із законом. Взимку вона потрапила в тюрму через побиття бойфренда. Тоді дісталося і поліцейським, які прибули на виклик.

Хізер Локлір знову арештували