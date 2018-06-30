Арештованого в Криму журналіста відправили в психіатричну лікарню, – адвокат

Громадянського активіста, блогера та журналіста Нарімана Мемедемінова, якого в анексованому Криму заарештували за підозрою в пропаганді тероризму, відправили в психіатричну лікарню.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбединов, йдеться у спільноті "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.

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За його словами, Мемедемінова щонайменше на 20 днів помістили в психіатричну лікарню для "обстеження". Захисник розцінює це, як "грубе порушення прав свого підзахисного і тиск на його принципову позицію".

Публічних коментарів російських силових структур з цього приводу немає.

Нагадаємо, 22 травня в окупованому Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала кримськотатарського активіста та журналіста громадського об'єднання "Кримська солідарність" Нарімана Мемедемінова.