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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Арештованого в Криму журналіста відправили в психіатричну лікарню, – адвокат

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Наріман Мемедемінов
Наріман Мемедемінов / informator.news

Громадянського активіста, блогера та журналіста Нарімана Мемедемінова, якого в анексованому Криму заарештували за підозрою в пропаганді тероризму, відправили в психіатричну лікарню.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбединов, йдеться у спільноті "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.

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За його словами, Мемедемінова щонайменше на 20 днів помістили в психіатричну лікарню для "обстеження". Захисник розцінює це, як "грубе порушення прав свого підзахисного і тиск на його принципову позицію".

Публічних коментарів російських силових структур з цього приводу немає.

Нагадаємо, 22 травня в окупованому Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала кримськотатарського активіста та журналіста громадського об'єднання "Кримська солідарність" Нарімана Мемедемінова.

Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ ЗМІ журналісти
Джерело: 24 Канал
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