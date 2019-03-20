Арештовану квартиру Януковича здали в оренду: фото, відео

В арештованої квартири президента-втікача Віктора Януковича на Оболонській набережній у Києві з'явився орендар.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) таки знайшло нових власників, які погодились взяти в оренду елітну квартиру екс-гаранта.

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Цю інформацію підтвердив директора агентства Антон Янчук, пишуть "Українські новини".

Він уточнив, що квартиру не лише здали в оренду, але й застрахували.

Що відомо про арештовану нерухомість Януковича?

Йдеться про елітні апартаменти площею приблизно 240 метрів квадратних на Оболонській набережній у Києві. За оцінками фахівців вартість такого помешкання коливається в межах 27 мільйонів гривень.

Хто став новим орендарем квартири президента-втікача та за скільки її знімає, в АРМА не уточнили.

Журналістам 24 каналу вдалось побувати у помешканні президента-втікача. Побачили там лише облуплені стіни та елітну сантехніку.

Що відомо про арештовану квартиру Януковича: дивіться відео

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