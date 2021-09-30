Гучна справа про вбивство Сари Еверард: експоліцейський у Великій Британії отримав довічне

У Великій Британії суд призначив найвищу міру покарання – довічне ув'язнення 48-річному ексофіцеру поліції Вейну Казинсу. Чоловік викрав 33-річну мешканку Лондона Сару Еверард, зґвалтував та вбив.

Відомо, що жінка поверталася додому з будинку друга на півдні Лондона 3 березня 2021 року. До неї підійшов поліцейський з ордером та звинуватив у порушенні карантинних обмежень під час пандемії COVID-19, посадив у орендований автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.

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Жахливі подробиці вбивства

Наступного дня після викрадення, партнер Сари Еверард повідомив про її зникнення. За тиждень тіло жінки знайшли в лісі недалеко від міста Ешфорд. Розтин показав, що зловмисник задушив свою жертву.

Тіло коп спалив у порожньому холодильнику посеред лісу, а те, що залишилося, викинув у ставок неподалік. Згодом обгорілі людські рештки знайшли поліцейські собаки, їх ідентифікували по зубах.

Правоохоронці простежили дії Казинса за орендованим автомобілем, на якому він викрав Сару Еверард. Знайшли його у власному будинку в місті Діл. Зловмисник зізнався, що обманом змусив жінку сісти в автомобіль. Він також розповів, що винен у іншому зґвалтуванні, яке вчинив у проміжку з 2 по 10 березня 2021 року.

Безпрецедентний випадок

Під час винесення судового вироку родичі загиблої схарактеризували Казинса як монстра. Британський прокурор Том Літл назвав це вбивство безпрецедентним та висунув вимогу – довічне ув'язнення без права на звільнення.

Суд підтримав таку міру покарання та виніс вирок. Це означає, що експоліцейський проведе решту життя за ґратами. Раніше він працював у Командуванні парламентської та дипломатичної охорони, яка в уніформі патрулює посольства та інші дипломатичні будівлі.

Дружиною Вейна Казинса виявилася українка

Під час розслідування вбивства Сари Еверард, слідчі висунули підозру в співучасті дружині Казинса – Олені. Втім наступного дня її випустили під заставу.

30-річна жінка виявилася громадянкою України. Вона одружилася з Вейном у 2006 році на Кіровоградщині. Сім'я виховувала двох дітей.

В Україні залишилася 70-річна теща Казинса – Ніна Сухореба. Жінка наголосила, що Вейн був чудовою людиною та сім'янином.

Вбивство Сари Еверард викликало шквал емоцій в британському суспільстві. У Лондоні влаштували масові протести та акції пам'яті, які переросли в сутички з поліцією. Місцеві депутатки та активісти також звернулися з відкритим листом до поліції та вимагали захисту для жінок.