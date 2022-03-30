Арестович розповів, як відбувається перекидання росіян до Донбасу з-під Києва
Джерело:ФЕЙГИН LIVE
Олексій Арестович розповів, що окупанти йдуть з Київської області. Зокрема вони рухаються колонами та з боєм.
Відповідну інформацію радник глави ОП розповів ввечері 29 березня. Зокрема це трапилось на 34 день війни, яку Росія почала проти України.
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Окупанти покидають Київщину та їдуть на Донбас
Політик пояснив, що важливо, – російські війська реально зараз (мовиться про 21 годину 29 березня – 24 канал) практично відходять.
Пошикувалися в колони і йдуть, але йдуть з боєм. Це не те, що ми відпускаємо. Йдуть бої, засади, контрзасади. Виходять, до речі, дуже грамотно. Безпілотники висять. Понаставляли секретів, засад, замінували все дуже добре,
– розповів Арестович.
Пояснив, що місця можливих засад замінували, тому нашим не просто їх переслідувати. Попри все – у росіян колони горять.
"Вони йдуть, стріляють по всіх будинках, по всіх вікнах і так далі. Все, як зазвичай: ми – по них, вони – по нас. Артилерія використовується, реактивні системи залпового вогню. Війна продовжується", – пояснив радник глави ОП.
Додав також, що окупанти повертаються в Росію. Найімовірніше, їх перекинуть в зону ООС на Донбасі.
Арестович сказав, що буде масовий відхід військ
Олексій Арестович пояснив, що судячи з того, як відбувається відхід російських військ, Київська область "буде порожньою". Зокрема пояснив:
- буде масовий вихід військ;
- де-не-де, щоправда, вони ще стоять – не знає щодо Бучі і Гостомеля, але взагалі з позицій, як були, наприклад, на броварському напрямку, – масовий вихід;
- позиції, які були на макарівському напрямку – там відносний рух;
- є ще сили, які залишаються на місці, але ЗСУ їх знищать повністю.
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