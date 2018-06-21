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Аргентина – Хорватія: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

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Хорватія – Аргентина анонс матчу Чемпіонату світу 2018
Хорватія – Аргентина анонс матчу Чемпіонату світу 2018

Матч Аргентини та Хорватії претендує на статус одного з головний у другому турі Чемпіонату світу. "Сприяли" цьому самі аргентинці, які доволі неочікувано зіграли у нічию зі збірної Ісландії. Хорвати ж без зайвих проблем розібралися зі збірною Нігерії та очолили групу D.

Якщо збірна Аргентини хоче у підсумку вийти з групи з першого місця, їм будь-що треба вигравати цей матч. Інший результат буде сприйнято як провал.

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Після матчу зі збірної Ісландії на аргентинців тиск лише посилився. Особливо на капітана Ліонеля Мессі, який міг принести перемогу "альбіселесте", але не реалізував пенальті. За словами його мами, Лео плаче через це.

Окрім того, невдала гра змушує тренера Аргентини Сампаолі вдатися до ротації складу, щоб "оживити" гру команди.

Натомість збірна Хорватії підходить до матчу у позитивному настрої. Не може їй зашкодити і відправлення додому колишнього гравця "Дніпра" Ніколи Калініча. Тренер хорватів Даліч прийняв таке рішення після того, як форвард відмовився виходити на заміну.

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Варто зазначити, що Аргентина та Хорватія вже грали в одній групі на Чемпіонаті світу. Було це в 1998 році у Франції. Тоді Аргентина отримала три перемоги у групі, де окрім хорватів виступали ще збірні Ямайки та Японії. Хорвати з двома перемогами вийшли з другої сходинки, і дійшли до півфіналу, обігравши у плей-оф Румунію та Німеччину, поступившись Франції та вигравши матч за третє місце у збірної Нідерландів. Аргентинці ж тоді вилетіли в чвертьфіналі від тих же голландців.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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