Хорватія розгромила Аргентину на Чемпіонаті світу

Збірна Хорватії забила три голи у ворота збірної Аргентини. "Картаті" забезпечили собі вихід у плей-оф, у той час як аргентинці опинилися за крок від вильоту з турніру.

Якщо у першому таймі обидві команди показали добротний футбол, але без забитих голів, то у другому таймі "альбіселесте" пропустили тричі.

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Хоча ще у першому таймі хорвати мали чимало нагод забити у ворота аргентинців. Найбільше старався Манджукіч. В аргентинців за атаку відповідав Агуеро.

Найкращу нагоду у перші 45 хвилин матчу втратив Перес. Момент йому "створив" Ловрен, який невдало блокував Агуеро. Форвард зумів пробити по воротах Субашича, від якого м'яч відлетів до Переса. Останній пробивав майже по порожніх воротах, але не влучив – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Все найцікавіше команди відклали на другий тайм. А розпочалося все з помилки голкіпера аргентинців. В атаці, яка б, здавалося, вже втрачена для хорватів, Кабальєро необережно вирішив перекинути Ребіча, який перебував у штрафному майданчику. Зробив це воротар збірної Аргентини настільки невдало, що, фактично, скинув м'яч на ногу нападнику. Форвард же пробив в дотик з лету.

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Аргентинці посилили тиск на ворота хорватів. Але кожен раз їм бракувало влучності. На стороні хорватів перебувало і везіння. Невезіння ж супроводжувало аргентинців. На 80-ій хвилині другий гол у матчі забили їх суперники. Модріч отримав м'яч перед штрафним майданчиком суперників, "хитнув" декілька раз Отаменді та потужно пробив під самісіньку штангу. Кабальєро не помітив момент удару, тому запізнився зі стрибком.

"Добив" аргентинців Ракітіч. До цього він міг відзначитися зі штрафного, але м'яч влучив у хрестовину. Та вже у доданий арбітром час Ракітіч все таким забив. Спочатку його удар з лінії штрафного заблокували аргентинці, але м'яч відскочив до Ковачича, який відкотив знову під удар партнеру. Цього разу Ракітіч пробивав вже майже по порожнім воротам (на лінії перебував лише захисник), і не схибив.

Хорватія громить збірну Аргентини та забезпечує собі вихід у плей-оф. Для Аргентини все вирішиться у останньому турі. Поки у команди одне очко і гра зі збірною Нігерії.

Хорватія – Аргентина 3:0

Голи: Ребіч, 53, Модріч, 80, Ракітіч, 90+1