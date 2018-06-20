Аргентина – Хорватія: прогноз на матч Чемпіонату світу

Збірні Хорватії та Аргентини до матчу Чемпіонату світу підходять з різним настроєм. Хорвати перемогли та очолити групу D, у той час як аргентинці набрали лише одне очко, і втратили шанс на перемогу, не реалізувавши пенальті.

Після неочікуваної нічиєї з Ісландією, збірна Аргентини вже не являється явним фаворитом у матчі зі збірною Хорватії у матчі другого туру Чемпіонату світу. Букмекерська контора Willaim Hill приймає ставки на перемогу аргентинців з коефіцієнтом 2,15. Коефіцієнт на перемогу збірної Хорватії – 3,60. Нічия – 3,20.

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Після того, як Ліонель Мессі не забив пенальті у матчі з Ісландією, ставка на те, що він відзначиться у матчі з хорватами, а Аргентина виграє, приймається з коефіцієнтом 3,00.

Значно більший коефіцієнт (відтак менше шансів на перемогу) дає PariMatch відносно збірної Хорватії – 4,40. Перемога збірної Аргентини має незначну зміну – 2,10. Як і нічия – 3,30.

У "Фаворит" перемогу збірної Хорватії відмітили коефіцієнтом 4,05. Перемога збірної Аргентини – 2,07. Нічия – 3,35.

"Тотал більше 1,5" у матчі – 1,35.