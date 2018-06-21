Аргентина – Хорватія: відео голів та моментів матчу

Аргентина у матчі проти збірної Хорватії пропустила першою. Гол "альбіселесте" самі собі привезли.

Гол виявився і дещо курйозним для глядачів, і доволі болючим для аргентинців. І виник на порожньому місці. Дальній пас з половини поля на хорвата Ребіча перехопив Меркадо і віддав на свого воротаря. Кабальєро вирішив в дотик віддати пас на свого захисника, перекинувши хорватського форварда. Але зробив це доволі невдало, скинувши м'яч під удар супернику. Ребіч моментом скористався сповна – потужно пробив злету під перекладину воріт.

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Згодом хорвати забили і вдруге. Автор голу – Модріч. Отримавши м'яч перед штрафним майданчиком, півзахисник "хитнув" Отаменді декілька разів, а після того пробив з-під захисника. Кабальєро не зумів дотягнутися до м'яча.

"Добив" же аргентинців Ракітіч, який у доданий арбітром час забивав вже у порожні ворота.

Відео моментів матчу Аргентина – Хорватія