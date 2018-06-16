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Аргентина не зуміла переграти Ісландію на Чемпіонаті світу 2018, Мессі не забив пенальті

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Аргентина – Ісландія результат матчу Чемпіонату світу 2018
Аргентина – Ісландія результат матчу Чемпіонату світу 2018

Матч Аргентина – Ісландія на Чемпіонаті світу 2018 року був доволі напруженим. Однак виявити переможця командам так і не вдалося. Хоча одна з них була близька до цього, однак не реалізувала пенальті.

Після гольової феєрії, які за день до цього здійснив португалець Кріштіану Роналду у матчі з і збірною Іспанії, у суботу, 16 червня настала черга показати свою майстерність у збірній і ще одного претендента на чемпіонство та "Золотий м’яч" – аргентинцю Ліонелю Мессі. Протистояла йому збірна Ісландії.

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Багато хто вважав ісландців у матчі проти аргентинців явними аутсайдерами. Однак острівна країна ще на Євро-2016 показала, що вона не лише вміє грати футбол, але й вигравати важливі матчі. І вихід у чвертьфінал – лишній цьому доказ. Окрім того, збірна Ісландії вийшла на Чемпіонат світу 2018 з першого місця у групі з Україною та Хорватією. Тож вона перебувала, скоріш, у статусі "темної конячки", аніж аутсайдера.

Команди ж одразу почали створювати моменти поблизу воріт суперників. Тож і Кабалльєро, і Халльдорссон мали роботи вже від початку. Однак першими чудову нагоду не реалізували саме ісландці, коли помилкою захисту та воротаря аргентинців не скористався Бьярнасон. Пробивши поруч зі стійкою воріт.

Забили ж аргентинці ближче до середини першого тайму. Після подачі зі штрафного у виконанні Більї, м’яч потрапив до Агуеро, і форвард, приборкавши м’яч, пробив по воротах. Двоє захисників не завадили йому це зробити, а воротар не встиг вчасно відреагувати на цей удар.

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Та вже за декілька хвилин ісландці відповіли на це своїм голом. Під час удару у штрафному майданчику по воротах Кабалльєро, м’яч відскочив до Фіннбогасона, який в дотик пробив по воротах збірної Аргентини.

Ще у першому таймі збірна Аргентини могла претендувати на пенальті, коли Сігурдссон у підкаті зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Однак суддя поляк Марциньяк вирішив, що фолу не було. Пенальті у ворота збірної Ісландії він призначить вже у другому таймі.

На самій грі був присутній Дієго Марадона – легенда збірної Аргентини. У цьому матчі грав його зять – Агуеро.

Вийти перед у цій грі аргентинці могли завдяки пенальті – Магнуссон збив Мезу, і арбітр вказав на позначку. До м’яча підійшов Мессі і потужно пробив. Однак Хальдарсон відбив його удар.

Більше команди не забивали. Тож зіграли у нічию.

Аргентина – Ісландія 1:1

Голи: Агуеро, 19 – Фіннбогасон, 23

Нереалізоване пенальті: Мессі, 64

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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