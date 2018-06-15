Аргентина – Ісландія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

Матч між збірними Аргентини та Ісландії буде доволі цікавим. Адже це вперше ісландці вийшли на Чемпіонат світу. І випало їм грати з претендентом на перемогу на Мундіалі – збірною Аргентини.

Саме останніх William Hill вважають явним фаворитом цього матчу. Коефіцієнт на їх перемогу – 1,30. Перемога ісландців – 10,00. Нічия у 5,00.

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Як і у випадку зі збірними Франції та Австралії, найбільш ймовірна перемога Мессі та компанії 2:0 – 5,00, у той час як мінімальна звитяга 1:0 – 5,80. Далі слідують 3:0 – 7,50 та 2:1 – 8,50. Нічия 1:1 отримала 9,00, а перемога Ісландії 1:0 – 17,00.

Ймовірність того, що заб’є Мессі, доволі велика – коефіцієнт 1,70. Голи Ігуаіна та Агуеро отримали коефіцієнт 1,95. Гол Дібали – 2,10. Серед ісландців найбільш ймовірний автор голу – Фіннбогасон – 3,80.

У PariMatch коефіцієнт на перемогу Аргентини – 1,35, Ісландії – 10,00. Нічия – 5,10.

Однак щодо точного разунку, то тут не настільки великий розрив у коефіцієнтах в перемогу Аргентини 1:0 та 2:0 – 5,50 та 5,40 відповідно. У той час як 3:0 – 7,80. Щодо Ісландії – то мінімальна перемога 1:0 – 18,00. Нічия 1:1 – 9,60, а 0:0 – 11,00.

Щодо кількості забитих голів, то "тотал більше 1,5" – 1,32, а "тотал більше 2,0" – -1,51. "Тотал більше 2,25" отримав 1,75.

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Букмекери з "Фаворит" на перемогу Аргентини поставили коефіцієнт 1,34, а на Ісландію – 10,75. Нічия – 5,25.

"Тотал більше 0,5" оцінений в 1,03, а "тотал більше 1,5" – 1,23. Є ймовірність, що буде забито 2 і більше голів – "тотал більше 2,0" – 1,35.

При цьому щодо точних рахунків, то перемога Аргентини 2:0 – 5,25, а 1:0 – 6,00. Розгром у виконані Аргентини 3:0 – 7,50. Нічиї 0:0 та 1:1 – дуже близькі – 9,75 та 9,50 відповідно. Мінімальна перемога Ісландії 1:0 – 16,00.