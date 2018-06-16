Аргентина – Ісландія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Аргентини та Ісландії зіграли матч на Чемпіонаті світу з футболу 2018. Першими вперед вийшла збірна Аргентини. За неї відзначився Серхіо Агуеро.

Аргентинський форвард відзначився ще на 20-тій хвилині, коли у штрафному майданчику підхопив м'яч та пробив по воротах. При цьому йому намагалися завадити одразу двоє захисникв. які були перед ним, але не зуміли нічого зробити. Воротар ж до м'яч на дотягнувся після потужного удару.

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Гол Агуеро у ворота Ісландії

До цього небезпечно пробивав Мессі, але повз ворота

Штрафний у виконанні Мессі

Та невдовзі збірна Ісландії зрівняла рахунок. Автор голу – Фіннбогасон, який в дотик пробив після того, як м'яч потрапив до нього під час атаки.

Гол Фіннбогасона у ворота збірної Аргентини

Найкращі моменти першого тайму

Вийти вперед у цій грі збірна Аргентини могла завдяки пенальті, яке призначили за порушення на Мессі. Але сам форвард не реалізував удар з 11-метрової позначки. Його удар відбив воротар Йохан Берг Гудмундсон.

Мессі не забив пенальті у ворота Ісландії