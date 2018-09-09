Аргументи суддів шокували присутніх: Верховний суд закрив справу про рейдерство на Миколаївщині

Отже, на початку 2017 року у державних реєстрах почали траплятися дива. Братський Маслопресовий завод на Миколаївщині, який юридично значиться як ТОВ "НЕСТ", раптом перейшов від первинного власника Олега Ільяшенка до рук іншої людини – пана Зайцева. Кількома маніпуляціями в реєстрі, які здійснила державний реєстратор з Краматорська Катерина Куцен.

Про це у своєму блозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

Читайте також: Показуха для президента, або трохи фактів про візит Порошенка на Миколаївщину

Після рейдерського захвату, спочатку на підробних документах, згодом – сило "тітушок", почалась боротьба за повернення справедливості.

"Прорив у справі стався завдяки слідчим, вони довели: оригіналу протоколу зі зборів не існує. Експертиза підтверджує, що наявна в реєстраційній справі копія – звичайна підробка. Нотаріус, який нібито погоджував цей документ, цього теж не робив. Завдяки цьому відбити підприємство власнику Ільяшенку вдалося в Апеляційному суді, і ось справа дійшла до найвищої інстанції – Касаційного адміністративного суду. Рішення якого оскарженню не підлягає. Принаймні, в Україні", – зазначила Мартинюк.

За її словами, на днях високий суд у складі суддів Яна Берназюка, Михайла Гриціва та Наталії Коваленко виніс рішення у справі. Нестівці наполягали на тому, аби суд визнав дії реєстраторів незаконними. Доказів – більш ніж достатньо.

Але слуги Феміди не взяли на себе такої відповідальності і просто закрили провадження. Аргументи суддів шокували присутніх: мовляв, не туди, ви хлопці і дівчата прийшли. Ваші докази – то не головне. Бюрократія – наше все. Адміністративний касаційний суд не має права вирішувати, кому має належати віджате підприємство, бо це – парафія колег із суду цивільного,

– підкреслила журналістка-розслідувачка.

також вона наголосила на ще одному важливому нюансі: той підставний набувач пан Зайцев помер за нез'ясованих обставин через кілька місяців після реєстрації. Судитись, по суті, зараз у цивільному процесі й нема з ким. Тож якщо такий казус, то слуги Феміди вирішили, що справу краще закрити взагалі. А якщо хочете, починайте боротьбу із самого початку. Висловлюючись мовою простою, цю справу елементарно злили.

"Завод знову юридично у руках рейдерів.Тож вони можуть відкорковувати щампанське. Ми не ще як мінімум півтора роки, доки справу, та навіть у тому ж цивільному суді, доведуть до її нинішнього стану. Але чи стане сил борцям за правду боротись із вітряками? Може, на то й був розрахунок?", – підсумувала Мартинюк.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром"