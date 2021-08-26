Археологи знайшли рідкісне поховання кочівника на Мамай-Горі: фото з розкопок

Неподалік від села Велика Знам'янка на Дніпропетровщині археологи виявили рідкісне стародавнє поховання. Серед знахідок були останки людини та копитце коня.

Поховання приблизно 15 століття розкопали на Мамай-Горі. На думку істориків, у ньому був кочівник зі сходу або Криму.

Інша знахідка На розкопках у центрі Одеси знайшли восьминога в банці: фото

Як визначили, кому належить

Те, що ця людина була одним із кочівників не можна сказати напевне. Проте такий висновок зробили, оскільки саме ці люди в 15 столітті контролювали одну з найбільших переправу Нижнього Придніпров'я. Це давало їм великий політичний і економічний вплив на цю територію. Також, слід зауважити, що копито коня також може на це вказувати, оскільки саме ця тварина була основним засобом пересування кочових народів.



Археологи, які знайшли поховання на Мамай-Горі / Фото "Інформатора"

Які знахідки були там раніше

На цій горі вже проводили багато розкопок, які також були досить успішними. Загалом там вже знаходили приблизно 150 схожих поховань. Найчастіше в них не було жодного інвентарю.

Проте інколи з тілами все ж закопували монети й прикраси. Такі знахідки мали найбільше історичне значення, оскільки дозволяють дізнатися особливості економічних, політичних і культурних зв'язків цього народу з сусідами.

Також у похованнях цього народу археологи зустрічали залишки кісток овець, коней і корів. Це свідчить про те, що про тип їхнього господарювання переходив від кочового до напівкочового.

Розташування Мамай-Гори, де знайшли поховання / Карта google