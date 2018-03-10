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Археологи зробили неймовірну заяву щодо проживання вікінгів у Канаді

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Вікінги могли жити в Канаді
Вікінги могли жити в Канаді

Залишки поселення скандинавських вікінгів науковці знайшли в канадській провінції Нью-Брансвік. Древнє поселення звели приблизно тисячу років тому, за 500 років до появи Христофора Колумба, який вважається першовідкривачем Америки.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Як стверджує археолог Брігіта Уоллес, на початку нашої ери вікінги оселились в Ньюфаундленді, Новій Шотландії, Нью-Йорку та на Острові Принца Едуарда. Знайдене в Канаді поселення називали "Хоп".

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Науковці зробили сенсаційну заяву на основі трьох фактів: на території канадської провінції була велика кількість винограду, лосося та каное, виготовлених зі шкіри. Саме ці особливості побуту скандинавів описані в легендах та сагах. Відтак Брігіта Уоллес визначила місце розташування поселення, базуючись на описах подорожей древніх воїнів. У книзі, яку використовувала археолог, була згадка про поселення вікінгів, знайдене в Північній Америці в 1960-их.

Водночас опоненти Брігіти Уоллес вже заявили, що науковець має замало фактів, щоб стверджувати про поселення вікінгів у Канаді.

Археологам буде складно подолати те, що не відповідає культурним стереотипам, які вони збираються досліджувати,
– відповіла Брігіта Уоллес.

Відомо, що головним осередком вікінгів була Гренландія. Тому всіх воїнів, які помирали, перевозили на Батьківщину для поховання, пояснила археолог колегам.

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"Ця нова карта могла б розкрити більше секретів про вікінгів і пояснити, чи були вони першими європейцями в Північній Америці. Поки ж археологи можуть тільки зробити виноску в книгах з історії про те, що це місце в Канаді. Воно може стати початком абсолютно нового розділу історії", – прокоментувала археолог з Університету Алабами в Бірмінгемі Сара Паркак.

Наразі вчені сперечаються про достовірність нових даних. Однак науковці вже почали розкопки та знайшли перші реальні докази проживання вікінгів в Канаді. Зокрема, скандинави вміли добувати залізну руду. Археологи вже виявили близько 13 кілограмів шлаку в осередку, який, за їхніми словами, використовувався для випалу залізної руди.


Вікінги добували залізну руду: фото National Geographic

Теги: LifeStyle Історія наука Канада
Джерело: 24 Канал
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