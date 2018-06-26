16:17
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
14:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Археологічна знахідка на Поштовій: чому мільйони прибутку підуть завгоспу Януковича

775 Читать новость на русском
Розкопки на Поштовій площі
Розкопки на Поштовій площі / www.rbc.ua/ukr

Під час будівництва торговельного центру на Поштовій площі три роки тому несподівано знайшли неймовірну археологічну пам’ятку – шматок київської вулиці князівської доби. Мер столиці одразу ж заявив, що на тому місці буде музей, але в міській адміністрації подумали і вирішили, що не можна ось так взяти і через якусь там історичну знахідку розірвати угоду і образити компанію-забудовника.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

Читайте також: Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку

За його словами, Києву неймовірно пощастило, адже можна облаштувати музей, в якому численним туристам показувати, як виглядала українська столиця тисячоліття тому.

Справді, чим ми гірші за Рим чи Афіни, куди щороку приїздить натовпи іноземців, щоб доторкнутися до вічності, сфотографуватися на пам’ять, а заодно залишити грошей під час туристичної поїздки
– зазначив Дмитро Гнап.

Гнап розповів, що натхненний знахідкою мер Віталій Кличко три роки тому заявив: на місці важливої археологічної знахідки неодмінно буде створений музей. Але для цього треба розірвати угоду між містом та забудовником, який планує на цьому місці звести торговельний центр. І ось, місяць за місяцем, ентузіазм Віталія Кличка, а також пропрезидентської фракції в Київраді почали потроху згасати. Добряче подумавши, в міській адміністрації, зрештою, заявили, що не можна ось так взяти і через якусь там історичну знахідку розірвати угоду і образити компанію-забудовника.


Андрій Кравець

Як зазначив Дмитро Гнап, забудовник цей і справді непростий. Фірма "Хенсфорд-Україна", яка здійснює всі роботи на Поштовій площі, в тому числі зведення торговельного центру, була створена за кілька місяців до подій на Євромайдані. І належить вона Андрію Кравцю – так званому завгоспу Віктора Януковича, який опікувався побутом колишнього президента і очолював при Януковичі Державне управління справами.

Цей Кравець після втечі свого патрона, недовго поневірявся по закордонах, і вже влітку 2014 року повернувся в Україну, очевидно, отримавши гарантії недоторканості і від нинішнього президента, і від правоохоронців. І активно взявся за забудову Поштової площі.
– сказав журналіст.

Більше дивіться у програмі "Право на владу" з Дмитром Гнапом за 26 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини Києва Відеоблоги Історія Віктор Янукович Корупція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 175
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сьогодні, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 423
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 1496
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 977
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 998
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук