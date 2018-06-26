Археологічна знахідка на Поштовій: чому мільйони прибутку підуть завгоспу Януковича

Під час будівництва торговельного центру на Поштовій площі три роки тому несподівано знайшли неймовірну археологічну пам’ятку – шматок київської вулиці князівської доби. Мер столиці одразу ж заявив, що на тому місці буде музей, але в міській адміністрації подумали і вирішили, що не можна ось так взяти і через якусь там історичну знахідку розірвати угоду і образити компанію-забудовника.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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За його словами, Києву неймовірно пощастило, адже можна облаштувати музей, в якому численним туристам показувати, як виглядала українська столиця тисячоліття тому.

Справді, чим ми гірші за Рим чи Афіни, куди щороку приїздить натовпи іноземців, щоб доторкнутися до вічності, сфотографуватися на пам’ять, а заодно залишити грошей під час туристичної поїздки

– зазначив Дмитро Гнап.

Гнап розповів, що натхненний знахідкою мер Віталій Кличко три роки тому заявив: на місці важливої археологічної знахідки неодмінно буде створений музей. Але для цього треба розірвати угоду між містом та забудовником, який планує на цьому місці звести торговельний центр. І ось, місяць за місяцем, ентузіазм Віталія Кличка, а також пропрезидентської фракції в Київраді почали потроху згасати. Добряче подумавши, в міській адміністрації, зрештою, заявили, що не можна ось так взяти і через якусь там історичну знахідку розірвати угоду і образити компанію-забудовника.



Андрій Кравець

Як зазначив Дмитро Гнап, забудовник цей і справді непростий. Фірма "Хенсфорд-Україна", яка здійснює всі роботи на Поштовій площі, в тому числі зведення торговельного центру, була створена за кілька місяців до подій на Євромайдані. І належить вона Андрію Кравцю – так званому завгоспу Віктора Януковича, який опікувався побутом колишнього президента і очолював при Януковичі Державне управління справами.

Цей Кравець після втечі свого патрона, недовго поневірявся по закордонах, і вже влітку 2014 року повернувся в Україну, очевидно, отримавши гарантії недоторканості і від нинішнього президента, і від правоохоронців. І активно взявся за забудову Поштової площі.

– сказав журналіст.

Більше дивіться у програмі "Право на владу" з Дмитром Гнапом за 26 червня 2018