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Архітектор оцінив імовірність повторення в Україні трагедії Кемерово

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Віктор Глеба
Віктор Глеба / Соцмережі

Наразі жоден зі 125 торгових і розважальних центрів Києва не відповідає державним будівельним нормам, відтак, якщо станеться займання, то будь-який із ТЦ не вистоїть більше,ніж 15 хвилин.

Таку думку висловив архітектор Віктор Глеба під час прес-конференції у Києві.

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"Жоден зі 125 торгових і розважальних центрів Києва не відповідає державним будівельним нормам. Це ключовий момент... Жоден з наших ТЦ, як і в Кемерово, не відповідає транспортним нормам під'їзду пожежних машин", – зауважив він.

За його словами, відповідно до норм пожежостійкості, між капітальними стінами торгового центру повинна бути площа у 2,5 тисячі квадратних метрів.

Крім того, як стверджує фахівець, між капітальними стінами не має бути алюмінієвих і пінопластових перегородок.

Повинні бути капітальні стіни першого рівня пожежної стійкості. Але жодна з наших перегородок в супермаркеті, гіпермаркеті або торговому центрі не відповідає цим вимогам. Тому жодна з перегородок в будь-якому українському ТЦ не вистоїть довше за 15 хвилин, якщо буде пожежа. І як спрацює крапельно-повітряна сигналізація, вже не має сенсу. Людина просто задихнеться від токсичних викидів горіння пластику та інших матеріалів, застосування яких заборонено в ТЦ, але вони у нас використовуються повсюдно,
– додає він.

Відтак, Глеба зробив висновок, що "будь-який торговий центр у Києві може повторити долю "Зимової вишні" у Кемерові".

Нагадаємо, напередодні Кабмін дозволив Державній службі надзвичайних ситуацій перевіряти об'єкти з високим ступенем ризику, до числа яких входять і торгово-розважальні центри.

Теги: Новини України Пожежа Новини Києва Пожежа в Кемерово Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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