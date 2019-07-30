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      Архітектори встановили унікальну гойдалку на кордоні між Мексикою та США: щемливі кадри

      251 Читать новость на русском
      Гойдалка на кордоні між Мексикою та США
      Гойдалка на кордоні між Мексикою та США / Кадр з відео

      Митці втілили в життя проект, ідея якого виникла ще 10 років тому. На кордоні між Мексикою та США встановили гойдалку, щоб діти по обидві сторони стіни мали можливість гратись разом.

      Кадри, на яких діти катаються на гойдалці через стіну, збудовану на кордоні двох країн, зворушили мережу.

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      Що відомо про проект? Ідея встановити гойдалку через кордон виникла ще у 2009 у двох професорів – професора архітектури Рональда Раеля з Каліфорнійського університету США та Вірджинії Сан Фрателло – доцента дизайну в штаті Сан-Хосе.

      Незвичний атракціон з'явився неподалік від міста Сандленд-Парк, що в штаті Нью-Мексико (США).

      Рональд Раель у своєму Instagram поділився серією світлин та відео, на яких видно, що діти по обидві сторони кордону неабияк зраділи такій забаві. А серед охочих випробувати гойдалку було й чимало дорослих.

      Гойдалка на кордоні між Мексикою та США: дивіться фото та відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      One of the most incredible experiences of my and @vasfsf’s career bringing to life the conceptual drawings of the Teetertotter Wall from 2009 in an event filled with joy, excitement, and togetherness at the borderwall. The wall became a literal fulcrum for U.S. - Mexico relations and children and adults were connected in meaningful ways on both sides with the recognition that the actions that take place on one side have a direct consequence on the other side. Amazing thanks to everyone who made this event possible like Omar Rios @colectivo.chopeke for collaborating with us, the guys at Taller Herrería in #CiudadJuarez for their fine craftsmanship, @anateresafernandez for encouragement and support, and everyone who showed up on both sides including the beautiful families from Colonia Anapra, and @kerrydoyle2010, @kateggreen , @ersela_kripa , @stphn_mllr , @wakawaffles, Chris Gauthier and many others (you know who you are). #raelsanfratello #borderwallasarchitecture

      Допис, поширений Ronald Rael (@rrael)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Togetherness.

      Допис, поширений Virginia San Fratello (@vasfsf)

      26 липня 2019 року Верховний суд США дозволив президентові Дональну Трампу використати 2,5 мільярди доларів на продовження будівництва "стіни" із коштів виділених Конгресом для міноборони США.

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      Що треба знати про стіну на кордоні між Мексикою та США? Чимало людей хочуть потрапити до США, втікаючи від високого рівня бідності та насильства з країн Центральної Америки. Будівництво стіни між Мексикою та США стало однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа як один із способів боротьби з нелегальною міграцією. 

      Через конфлікт у Конгресі щодо виділення коштів на будівництво цього об'єкту, у 2019 у США було найдовше в історії припинення роботи уряду.

      У листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили в країну незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не отримують автоматично право на перебування в країні.

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      Теги: Новини США Мексика Архітектура Новини нерухомості Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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