Архітектори встановили унікальну гойдалку на кордоні між Мексикою та США: щемливі кадри

Митці втілили в життя проект, ідея якого виникла ще 10 років тому. На кордоні між Мексикою та США встановили гойдалку, щоб діти по обидві сторони стіни мали можливість гратись разом.

Кадри, на яких діти катаються на гойдалці через стіну, збудовану на кордоні двох країн, зворушили мережу.

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Що відомо про проект? Ідея встановити гойдалку через кордон виникла ще у 2009 у двох професорів – професора архітектури Рональда Раеля з Каліфорнійського університету США та Вірджинії Сан Фрателло – доцента дизайну в штаті Сан-Хосе.

Незвичний атракціон з'явився неподалік від міста Сандленд-Парк, що в штаті Нью-Мексико (США).

Рональд Раель у своєму Instagram поділився серією світлин та відео, на яких видно, що діти по обидві сторони кордону неабияк зраділи такій забаві. А серед охочих випробувати гойдалку було й чимало дорослих.

Гойдалка на кордоні між Мексикою та США: дивіться фото та відео

26 липня 2019 року Верховний суд США дозволив президентові Дональну Трампу використати 2,5 мільярди доларів на продовження будівництва "стіни" із коштів виділених Конгресом для міноборони США.

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Що треба знати про стіну на кордоні між Мексикою та США? Чимало людей хочуть потрапити до США, втікаючи від високого рівня бідності та насильства з країн Центральної Америки. Будівництво стіни між Мексикою та США стало однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа як один із способів боротьби з нелегальною міграцією.

Через конфлікт у Конгресі щодо виділення коштів на будівництво цього об'єкту, у 2019 у США було найдовше в історії припинення роботи уряду.

У листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили в країну незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не отримують автоматично право на перебування в країні.