Архівні знімки та чуттєві дописи: як знаменитості привітали рідних на День матері

Щороку у другу неділю травня світ відзначає День матері. У 2018-му свято припало на 13 травня. До привітального флеш-мобу для найріднішої людини, яка дала життя, долучились вітчизняні та голлівудські зірки.

Святкові дописи з'явились на Instagram-сторінках знаменитостей. Моделі та акторки, співачки та світські левиці ніжно привітали неньок з Днем матері, додавши милі фотографії.

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Сайт "24" вирішив підібрати дописи, які не можуть не розчулити.

Емілі Ратажковскі

Модель Емілі Ратажковскі, яка полюбляє публікувати пікантні знімки, зачарувала милою світлиною з мамою. Зірка лежить на ліжку поряд з ненькою та мило посміхається до неї.

Щасливого Дня матері, найголовніша жінко в моєму житті. Твоя любов – це наймагічніша річ у Всесвіті, за це я завжди буду вдячною донькою,

– написала модель.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 13 Тра 2018 р. о 8:01 PDT

Джамала

Співачка Джамала, яка 27 березня вперше стала мамою, тепер знає, наскільки складно виконувати цю роботу щодня. Однак від материнства артистка отримує задоволення, демонструючи сімейну ідилію. В День матері Джамала розмістила миле фото, на якому зображена її мама Галина Тумасова та новонароджений Емір-Рахман.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 13 Тра 2018 р. о 1:08 PDT

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Леся Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк, як завжди, з почуттям гумору підійшла до створення привітання для своєї мами.

"Думала, вже не привітаю? Мамочко, моя перлино Поділля, люблю тебе. Як мінімум, 10 тисяч заходів і сходів сонця зустрінемо в різних країнах світу! Обіцяю", – кумедно написала Леся Нікітюк, привітавши всіх жінок з цим святом.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 13 Тра 2018 р. о 7:27 PDT

Джіджі Хадід

Одна з найвідоміших манекенниць світу Джіджі Хадід опублікувала рідкісне фото з сестрою Беллою та мамою Йоландою. Чорно-білий знімок став своєрідною листівкою для привітання. "Ми любимо тебе більше, ніж світ може висловити це словами. Ти – це все", – зворушливо написала Джіджі Хадід.

Дженніфер Лопес

Співачка та акторка Дженніфер Лопес розчулила ніжними словами для своєї мами.

З Днем матері! Ти запалюєш кожну кімнату своєї енергією та радістю. Ти змушуєш мене сміятися так, як ніхто інший не може, і я настільки вдячна, що саме ти моя мати. Ти невід'ємна частинка всього, що я маю. Ти змусила мене вірити, що я можу досягти чого завгодно, тому без тебе я б не була тою, ким є сьогодні. Люблю тебе усім серцем,

– написала Дженніфер Лопес.

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Tayanna

Співачка Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, також долучилась до флеш-мобу, розмістивши миле фото мами на сторінці в соціальній мережі. Зірка, яка ретельно приховує своїх рідних від ЗМІ, показала милий знімок та зізналась у любові до матері.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 13 Тра 2018 р. о 6:53 PDT

Нікі Мінаж

Голлівудська акторка та співачка Нікі Мінаж розмістила в соцмережі архівне фото, яке, за її словами, попросила опублікувати її мама. Зірка виконала прохання неньки та привітала її з особливим святом.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 13 Тра 2018 р. о 8:19 PDT

Ольга Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут поділилась з підписниками знімком з мамою та свекрухою. Українська знаменитість привітала рідних з Днем матері та всіх мам.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 13 Тра 2018 р. о 3:26 PDT

Ешлі Грем

Популярна американська модель Ешлі Грем зворушила дописом, в якому розповіла, як мама вчила її вперше наносити макіяж.

"Коли була маленькою, любила дивитися, як моя мама робить макіяж. Вона дозволила мені спробувати всі свої губні помади і навчила мене правильно жити і перетворювати все на розваги. Для мене вона завжди буде найкрасивішою жінкою у світі", – зазначила Ешлі Грем.