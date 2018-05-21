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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Архієпископ Климент написав листа Путіну: відомо, що просить священнослужитель

5287 Читать новость на русском
Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент
Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент / ua.krymr.com

Лист із закликом звільнити шістьох українських політв'язнів написав архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

У листі архієпископ закликав Путіна звільнити шістьох українців: Олександра Костенка, Ігоря Мовенка, Олексія Чернія, Олега Сєнцова, Володимира Балуха та Олександра Кольченка, пише Громадське радіо.

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У листі архієпископ Климент зазначив, що розуміє усю небезпеку, яка може чекати на нього по оприлюдненню цього листа.

Усвідомлюючи все наслідки за це звернення, ціною власного життя, заради звільнення політичних в’язнів українців Криму прошу: Звільнити Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Олексія Чернія, Ігоря Мовенко, Олександра Костенка. Ми чекаємо від Вас правильного рішення. Світ чекає від Вас рішення, від якого залежать житті Нескорених Українців Криму! 
– пише архієпископ Климент.

Громадське радіо опублікувало повний текст звернення Архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента до президента РФ Володимира Путіна мовою оригіналу:

"ОБРАЩЕНИЕ

Архиепископа Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви Киевского патриархата Климента к Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Много лет народ Украины жил в условиях политических репрессий и преследований. Какие бы нибыли намерения тех, кто организовывал эти преступления, им не удалось уничтожить свободную мысль и свободное слово, национальное сознание и национальную гордость, достоинство и генетическую память народа.

Никогда и никому не удавалось в украинцах уничтожить веру, надежду, любовь к своей Родине. И это не сможет сделать никто и никогда. Никто не вправе отбирать жизнь у человека, кроме Господа Нашего. Осознавая все последствия за это обращение, ценой собственной жизни, ради освобождения политических заключенных украинцев Крыма прошу: Освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченка, Алексея Черния, Игоря Мовенка, Александра Костенка.

Мы ждем от Вас правильного решения. Мир ждет от Вас решения от которого зависят жизни Непокоренных Украинцев Крыма!"

Архієпископ Климент – чинний архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП, тимчасово керуючий Херсонською єпархією УПЦ КП.

Теги: Новини політики Володимир Путін Анексія Криму Українці в полоні РФ релігія
Джерело: 24 Канал
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