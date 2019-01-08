Архієпископ пояснив, чи вплине надання Томосу на перехід священиків колишньої УПЦ МП до ПЦУ

Після того, як Православна церква України отримала Томосу про автокефалію, священнослужителі колишньої УПЦ Московського Патріархату можуть спокійно і без тиску переходити до новоствореної незалежної Української церкви.

У цьому переконаний екзарх Вселенського патріархату, архієпископ Даниїл Памфілійський, передає "Прямий".

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На запитання, чи священнослужителі Московського патріархату зможуть спокійно і без тиску переходити до української автокефалії, екзарх відповів стверджувально.

Я впевнений, що саме це і трапиться. Багато священнослужителів, архієреїв і мирян чекали, коли Православна церква України отримає власну незалежність. Коли Константинопольська церква-матір проголосить світові раз і назавжди, що відновлена історична справедливість. Вона трапилася. Тепер справа за ієрархами, священнослужителями, мирянами Української православної церкви, котрі неодноразово говорили, що вони є частиною помісності нашої церкви,

– зазначив Даниїл Памфілійський.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже близько 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначеногромади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

Україна отримала Томос про автокефалію: дивіться відео