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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Архієпископ пояснив, чи вплине надання Томосу на перехід священиків колишньої УПЦ МП до ПЦУ

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      Митрополит РПЦ в Україні Онуфрій
      Митрополит РПЦ в Україні Онуфрій / glavnovosti.com

      Після того, як Православна церква України отримала Томосу про автокефалію, священнослужителі колишньої УПЦ Московського Патріархату можуть спокійно і без тиску переходити до новоствореної незалежної Української церкви.

      У цьому переконаний екзарх Вселенського патріархату, архієпископ Даниїл Памфілійський, передає "Прямий".

      Читайте також:   Як українці зустріли Томос у Києві та як реагували в УПЦ МП

      На запитання, чи священнослужителі Московського патріархату зможуть спокійно і без тиску переходити до української автокефалії, екзарх відповів стверджувально. 

      Я впевнений, що саме це і трапиться. Багато священнослужителів, архієреїв і мирян чекали, коли Православна церква України отримає власну незалежність. Коли Константинопольська церква-матір проголосить світові раз і назавжди, що відновлена історична справедливість. Вона трапилася. Тепер справа за ієрархами, священнослужителями, мирянами Української православної церкви, котрі неодноразово говорили, що вони є частиною помісності нашої церкви,
      – зазначив Даниїл Памфілійський.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже близько 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначеногромади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію. 

      Україна отримала Томос про автокефалію: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Релігія Томос УПЦ МП Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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