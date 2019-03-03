Архієпископа Климента випустили з райвідділку в Сімферополі

Архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента випустили після того як протримали 4 години у відділку поліції в анексованому Сімферополі.

Про це він повідомив у коментарі телефоном журналістам 24 Каналу.

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Із ним усе добре, разом з адвокатами вирішує, що робити далі. За його словами, схопили просто в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя нібито через те, що вкрав щось у своїй же церкві.

Хтось зателефонував на телефон поліції і сказав, що я вкрав там в себе якісь церковні речі. І перелічив всі речі, які були в дипломаті моєму власному. Але до того цей дипломат обшукали поліцейські,

– заявив Архієпископ Климент у коментарі 24 Каналу.

Відеокоментар архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента:

24 канал писав, що російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі , коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським в’язнем Кремля Павлом Грибом.