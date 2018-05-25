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Аріана Гранде, на концерті якої відбувся теракт, зробила пам’ятне татуювання

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Аріана Гранде
Аріана Гранде / Фото з відкритих джерел

Американська актриса та співачка Аріана Гранде, у якої 22 травня 2017 року на сольному концерті в Манчестері відбувся теракт, через рік після трагедії вирішила зробити татуювання.

Відповідне фото 24-річна зірка опублікувала у своєму Twitter декілька днів тому, – в день річниці трагедії. На ньому вона показала своє символічне тату у вигляді бджоли, оскільки ця комаха є символом міста Манчестер.

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"Forever" ("Назавжди") йдеться у підписі Гранде до нового фото

Думаю про вас усіх сьогодні й кожного дня. Люблю вас і в цей важкий день відправляю вам світло і тепло, яке є у мене,
– прокоментувала річницю трагедії Аріана.

Нагадаємо, що 22 травня 2017 року на "Манчестер-Арені" відбувся жахливий теракт, в результаті чого загинуло щонайменше 22 людини, більше 120 отримали поранення.

Аріана дуже важко пережила цей випадок – довший час вона була у депресії, потім повернулась у Великобританію, відвідала поранених та дала у Манчестері безкоштовний концерт в пам’ять усіх загиблих на її концерті.

Менше ніж через рік вона знову повернулась на сцену та готує до випуску новий альбом, у якому вона вмістила всі свої переживання після трагедії.

Теги: LifeStyle Музика Теракт Теракт у Манчестері Тату
Джерело: 24 Канал
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