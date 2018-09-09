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Аріана Гранде відреагувала на смерть екс-бойфренда Мак Міллера

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Аріана Гранде
Аріана Гранде / The Independent

Американська співачка Аріана Гранде відреагувала на новини про смерть репера Мак Міллера. Артистка вирішила не коментувати сумну звістку, розмістивши фото екс-бойфренда у своєму блозі.

7 вересня ЗМІ сколихнула новина: репер Мак Міллера (справжнє ім'я Малкольм Джеймс Маккормік) помер у Каліфорнії. Його тіло знайшли в будинку в долині Сан-Фернандо. Правоохоронці підозрюють, що причиною смерті артиста було передозування наркотиками. 

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На сумну звістку відреагувала екс-дівчина покійного репера Аріана Гранде. Зірка не написала нічого, розмістивши чорно-біле фото Мак Міллера у своєму блозі. Співачка заблокувала допис, щоб ніхто не коментував світлину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

Аріана Гранде по-своєму переживає втрату репера. Відколи стало відомо про смерть Мак Міллера артистка не публікувала жодного допису, а останні знімки її блогу – чорно-білі. 

До слова, зірка неодноразово розповідала, що Мак Міллер є особливою людиною в її житті. Співачка знала репера близько 5 років до того, як у вересні 2016 року розповіла про їхні романтичні стосунки. Востаннє пару бачили на вечірці "Оскар" у Мадонни 4 березня 2018 року, і згодом в ЗМІ стало відомо про розрив у їхніх стосунках через напружені графіки роботи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений M E R I A M O D E (@sofckvogue)

 

Нагадаємо, що після місяця зустрічань Аріана Гранде заручилась з ведучим шоу "Saturday Night Live" Пітом Девідсоном. Пара вже придбала помешкання в Нью-Йорку, адже саме в цьому американському мегаполісі працює ведучий. 

Теги: LifeStyle Музика Втрати
Джерело: 24 Канал
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