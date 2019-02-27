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      Арифметика від столичних тепловиків: чому українці платять за подвійним тарифом

      ЦРУ. За кадром 173 Читать новость на русском

      Українці потрапили до полону неконтрольованих тарифів. Розплачуватися за спожитий газ та тепло доведеться і влітку, бо ж підприємства нарахували за послуги ніби в останній раз. Плутанина із тарифами покотилася від Києва й по всій країні.

      Українців заспокоювали новиною про те, що за новими нормами споживання газу багато платити не треба. Газопостачальні компанії, відтягуючи до останнього, таки зробили споживачам перерахунок з 10 до трьох кубів на людину.

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      Однак тарифи на тепло шокували, навіть тих споживачів, які встигли запобігливо встановити у своїх квартирах лічильники. Люди не тільки не зекономили, а й заборгували ще більше.

      Київ

      "Київенерго" не бажав виплачувати борги за використаний газ, а комунальне підприємство "Київтеплоенерго" брати їх на себе. То ж мешканці Києва з весни й до початку опалювального сезону сиділи без гарячої води, бо "Нафтогаз" відмовлявся надалі відпускати газ.

      За допомогою уряду питання боргів змогли врегулювати, аж поки не почали отримувати платіжки за тепло. Зростання ціни на газ потягнуло за собою і теплотарифи. Людей найбільше здивувало, що економії не вийшло, користуючись лічильниками.

      У платіжках виставили рахунки за опалення у місцях загального користування: коридори у під'їздах, підвали, горища та сходи.

      Ніхто і не відмовлявся б платити, якби не захмарні суми у 500, 600, а подекуди й півтори-дві тисячі гривень на квартиру. Такі захмарні платіжки фіксували переважно у Дарницькому районі столиці.

      Рахунок
      Квитанція за лютий 2018 року місто Київ

      Представник КП "Київтеплоенерго" пояснили, що споживання тепла на будинок рівномірно розподіляється між усіма квартирами. Тобто економія з лічильником у власній квартирі автоматично збільшує рахунки тих, в кого лічильників у квартирі нема. Зекономив у себе вдома, але доплатив на опалення місць загального користування не менше, ніж за опалення квартири.

      Сміла

      Через борги та махінації з оплатами приватної фірми, що постачала людям тепло, "Нафтогаз" відмовився від постачання. Місто опинилось без тепла у розпал сезону, тоді президент особисто наказав пустити людям тепло. Але боргам приватної фірми "Сміла Енергоінвест" гарант ради не дав – цією справою досі займаються правоохоронці.

      Квитанція
      Квитанція за січень 2019 року місто Сміла

      Жителів Сміли по суті змусили платити по рахунках два рази. Їм почали приходити платіжки за тепло, неспіврозмірні із реальним споживанням. Адже через постійні проблеми із теплом багато містян відімкнулися від центрального опалення та перейшли на індивідуальне.

      Відтак спожитий газ на виробництво тепла та обслуговування мереж тим, хто живиться від місцевих котелень місцеве КП "Смілатеплокомуненерго" розподілило порівну і вийшло у кілька разів дорожче, ніж за період у 2018 році.

      Рахунки за опалення для звичайних одно-двокімнатних квартир у провінційному містечку перевалили за дві тисячі гривень. Шалені борги Сміли перед нафтогазом почали зростати в геометричній прогресії. Сьогодні це вже понад 90 мільйонів гривень. Люди вийшли на протест і заявили, що відмовляються платити.

      "Нафтогаз" вже попередив, що з першого березня знову перекриє газовий вентиль. Але очевидно, що борг містяни перекрити не можуть. Причиною цього є слідство, яке досі триває, щодо керівника смілянського "Енергоінвест". Навіть, у випадку доведення його махінацій, то місту повернуть не більше 20 мільйонів. Решту ж боргу потрібно буде виплачувати людям.

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      Комунальний бізнес завжди був вигідною справою. Недарма його одразу поділили між собою відомі в Україні олігархи, бо через непрозорі схеми нарахування контролювати реальну собівартість послуг і прибутки практично не можливо. Махлювати тарифами та нарахуваннями не соромляться не лише приватні компанії, а й комунальні постачальники.

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Гроші Фінанси ЦРУ. За кадром Комунальні послуги Відеоблоги Газ Тарифи на газ Тарифи
      Джерело: 24 канал
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