"Хочеш працювати – терпи": вчителька з Києва розповіла про домагання, після яких її звільнили

Вчителька хімії Анна Арінархова розповіла свою історію харасменту з боку співзасновника освітнього закладу. Жінку звільнили, коли вона почала давати відсіч жартам сексуального характеру та недоречним натякам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Анни Арінархової у фейсбук. Зазначимо, що викладачка двічі потрапляла у Топ-50 премії Global Teacher Prize Ukraine у 2024 та 2021 роках.

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Арінархова розповіла про харасмент у школі Базис

Анна Арінархова розповіла, що негативний досвід пов'язаний з роботою у Науково-дослідницькій школі Базис. Йдеться про домагання з боку її співзасновника Юрія Білецького. Анна розповіла, що дуже любила роботу в школі, в якій працювала протягом чотирьох років, а серед її учнів були призери Олімпіад з хімії різних рівнів.

Неідеальною школу робило тільки одне – постійні коментарі від засновника школи Юрія Білецького штибу: "Яка у Арінархової сексуальна зовнішність", "Арінархова, а правильно казати, що ти дуже сексуальна у чоботах чи що в тебе дуже сексуальні чоботи?" (вірите, звичайні чорні чоботи), "Дивіться, яка Арінархова сексуальна у лабораторному халаті, треба, щоб у нас було більше лабораторних", "Що за неподобство, що у Базисі немає сексу!",

– пригадує жінка.

Вчителька розповідає, що її помилкою було те, що вона одразу не встановила межі. На четвертому році роботи, коли жінку роз'їдало з середини, вона вголос заявила, що їй таке спілкування не подобається. На що вона отримала відповідь, буцімто це лише "жарти".

Юрій почав публічно мені грубити, показово "затикати рота", не давати висловити свою думку на робочих нарадах чи позаробочих теревенях у вчительській. На мій протест, що я заслуговую на повагу у спілкуванні, а не публічні "шмагання", мені відповіли: "Тебе забагато",

– пригадує Анна.

В особистій розмові Юрій сказав, що "він невмотивований" залишити Анну працювати в Базисі. У квітні минулого року їй почали шукати заміну, а у кінці навчального року звільнили з роботи з формулюванням: "Аню, ти дуже-дуже класна вчителька. Але ти образила Юрія та так і не залагодила цей конфлікт".

Анна Арінархова зауважила, що співзасновник школи створив серед очільників закладу думку, що його інтереси дорівнюють інтересам школи, а при її звільненні не взяли до уваги ні її професійні навички, ні рівень знань учнів. Після цієї історії жінка кілька тижнів не спала, а після сиділа на транквілізаторах і антидепресантах.