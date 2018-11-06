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      Аристократичний стиль: у якому образі королева Ранія відвідала світський захід у Берліні

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      Королева Ранія та Ангела Меркель
      Королева Ранія та Ангела Меркель / www.gettyimages.com

      Дружина Абдалли II нагороджувала канцлера Німеччини на заході Golden Victoria Honorary Award, що відбувся у Берліні. Світську подію королева Йорданії відвідала в стильній сукні та ідеально підібраних туфлях.

      Почуття стилю та вишуканість у образах у королеви Йорданії не відібрати. Стильні наряди дружини лідера цієї країни вражають правильністю вибору. Кажуть, вона сміливо може конкурувати з Меланією Трамп чи Кейт Мідлтон.

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      На урочистій події королева Ранія з’явилась у вишуканій сукні російського дизайнера Ulyana Sergeenko. Червоно-коричневий відтінок, закрите декольте, довгий рукав та пояс на тілії – плаття такого стилю не могло не підкреслити витончену фігуру королеви. Виразити красиві риси обличчя дружини Абдалли II перукарі вирішили, зібравши її волосся у хвіст. На губах королеви була нюдова помада, тому основний акцент був зроблений на очах. Довершили її образ лакові туфлі на високих підборах відтінку марсала від бренду Bottega Veneta.

       

      Варто додати, на заході королева Ранія нагороджувала німецького канцлера Ангелу Меркель почесною нагородою Golden Victoria Honorary Award за високі політичні досягнення.

      Королева Ранія і Ангела Меркель
      Королева Ранія та Ангела Меркель

      Фото: Getty Images

      Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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